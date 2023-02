Tüzes Wolff-Horner csatát is hoz a Drive to Survive új évada: „Ha ez lesz, nagy sz*rban vagy, és elkaplak!” Egy heves szóváltás látott napvilágot a Drive to Survive új évadából, amelynek során Toto Wolff és Christian Horner sem fogta vissza magát a Kanadai Nagydíj előtt.