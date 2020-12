Tulajdonosváltás viheti vissza ismét az F1-et Imolába – újra vezető szerepben Minardi?

December 21-én tartják az Enzo és Dino Ferrari versenypálya vezetőségi ülését, ahol többek között az új irányítótársulatot is kinevezhetik, annak az élén pedig egy ismerős névvel: a mai AlphaTauri csapat egykori alapítója, Giancarlo Minardi lehet a pálya új elnöke.

A pályát, amely 14 év után fogadta ismét a Forma-1-et, jelenleg a Formula Imola cég vezeti, azonban az Uberto Selvatico Estense vezette cég 11 év után távozhat, amennyiben pedig Minardi kerül a pálya élére, az visszatagolódhat az Olasz Automobilklubba (ACI) is, mivel Minardi remek kapcsolatot ápol annak vezetőjével, Angelo Sticchi Damianival.

A két promóter között eddig nem volt tökéletes a kapcsolat, az év elején, amikor felmerült egy második olasz futam lehetősége is, Estense csalódottan nyilatkozta, hogy az ACI egyáltalán nem vette fel a kapcsolatot velük.

Az ACI érkezésével azonban jelentősen felgyorsulhatna Imola újbóli visszatérése az F1-es versenynaptárba, már csak azért is, mert december elején, a Monza rali alatt már össze is hozott egy találkozót Damiani Andrea Corsinivel, az Emilia Romagna régió gazdaságáért és turizmusáért felelős miniszterével, és Jean Todt FIA elnökkel.

Apró érdekesség: Juki Cunoda bejelentéséhez pont az imolai tesztjén felvett videóanyagot használták:

Az Emilia Romagna régió, hasonlóan az Olasz Nagydíjnak Monzában otthont adó Lombardiához, 5 millió euróval szállna be a pálya versenyrendezési költségeibe. A másik idén versenyt rendező olasz pályáról, Mugellóról még nem tudni, hogy mennyit lenne képes fizetni a versenyrendezésért normál körülmények között, mivel idén a koronavírus-járványra, és a Ferrari 1000. futamára való tekintettel ingyen fogadták a száguldó cirkuszt.

A Motorsport.com olasz kiadása cáfolja azokat a pletykákat is, hogy ez azt is jelentené, hogy rotálnák Monzát és Imolát a versenynaptárban, a két pálya továbbra is két különböző időpontban fogadná az F1-et.

Annak ellenére, hogy az F1 szeretne „minél normálisabb” 2021-es szezont tartani, tengeren túli futamokkal, továbbra sem tudni, hogy a koronavírus-járvány alakulása ezt mennyire teszi majd lehetővé, ebben az esetben pedig ismét elsősorban európai szezonra számíthatunk.

Még egy plusz pont lehet a legendás pályának, hogy az F1 új vezérigazgatója, a 2021-től Chase Careyt váltó Stefano Domenicali pont Imolában született, tehát biztosra vehető, hogy a Forma-1 vezetője tisztában lesz a pálya körüli történésekkel.

Barcelonában átalakítják a 10-es kanyart.

