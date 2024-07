Túl sokba kerülnek a McLarennek a folyamatos hibák

A csapat tegnap este Wokingba tartva joggal nézhet vissza büszkén arra, hova jutott az elmúlt egy évben. A Ferrari és a Mercedes betlizett a jelenlegi szabályrendszerben, az Aston Martin remekül indult, de gyorsan bezuhant, így a McLaren az egyetlen, akik fenntartható fejlődésen mennek át (bár meg kell hagyni, az ő autójuk sem volt az igazi 2022-ben).

De azon is gondolkodhatnak, hány verseny volt, ahol ha csak egy kicsit más döntést hoznak, akár már hat futamgyőzelemnél tarthatnának az egy helyett, melyet Norris Miamiban hozott össze. Az imolai futam emlékezetes végjátéka nem számít, mert ott bár Norris remek volt a második etapon, Verstappen zsenije jelentette a győzelmet.

Utána Monacóban, amennyiben Oscar Piastri a legjobb szektoridőit meg tudja ismételni a Q3 végén, Charles Leclerc elé került volna az első rajtkockába, ami ott gyakorlatilag a győzelemmel egyenértékű. Őt azonban még felmentheti tapasztalatlansága.

Bár Kanadában Norrisnak pechje volt a biztonsági autó időzítésével, ami nullázta korábban kiépített előnyét, akár nyerhetett is volna, ha nem marad kint még egy kört, hogy George Russell és Verstappen fölé vágjon. Szoros lett volna, de a Red Bullhoz képest egy kis időre megvolt a kellő előnye.

Spanyolországban Norris szerint Russell remek rajtja volt a döntő a végén, egy újabb nagyon szoros végjátékban Verstappen ellen. De emellett voltak kissé lassú kerékcserék is és Norris is úgy érezte, kicsit túl kemény volt a gumikkal az utolsó etapja elején.

Aztán jött Ausztria. Afelől kétség sem férhet, hogy Verstappen túl agresszív védekezése miatt végül egyikük sem nyerhetett, Silverstone-ban a paddock egy része úgy érezte, Norris első bevetődései pánikszerű, kétségbeesett próbálkozások voltak a rivális elé kerülésben. Ennek alapja a végül megkapott büntetése pályaelhagyás miatt, mely bármennyire vitatható, Norrist figyelmeztették róla és mégis kockáztatott, hiába volt gumielőnyben.

Silverstone-ban Norrisnak és McLarennek is volt szerepe benne, hogy Lewis Hamilton és Verstappen ellen is csatát veszítettek, pedig a csalóka körülmények között ismét remekül törtek az élre. A McLaren bánhatta, hogy nem hívták ki egyből Piastrit is Norris mögött a második zábor eleredtekor, miután már hét kör óta vezettek.

A csapatfőnök, Andrea Stella úgy érezte, „Oscar nagyon erős helyzetben lehetett volna ma, legalább olyan erősben, mint Lando, ami a futamgyőzelmet illeti.” Ezután a csapat „meg akarta kérdezni Landót, mit választana ő” a futam végén, amikor vissza kellett térni a slickekre.

Norris csapatrádiója elárulja, hogy ő határozottan a lágyakat választotta, bár azonnal megkérdőjelezte ezt a döntést, gyorsan a bokszutca felé tartva. Amikor megérkezett, túlfutott az autónak kijelölt helyen, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 4,5 mp volt a kerékcsere, ami gyakorlatilag egymaga eltörölte 1,9 másodperces előnyét, Hamilton gumijait ugyanis egy körrel előtte 2,9 mp alatt cserélték le.

A futam utáni sajtótájékoztatón egyértelmű volt, mennyire letaglózta a futam. Jóval Verstappen és Hamilton előtt ott volt a teremben és válaszai egyáltalán nem a Spanyolországban látott lelkesedést vagy az Ausztriában látott dühöt tükrözték. Csak ült ott és fel sem nézett.

A McLaren PR-osaira szinte nem is hallgatott, csak Verstappen érkezésével villant fel a mosolya, jelezve, múlt heti csörtéjük nem változtatott a barátságukon, Norris megszokott hangulata pedig a kamerák bekapcsolásakor már a régi volt. Ez azonban nem puszta ingerültség volt a részéről, inkább azt mutatja, mennyire komolyan veszi a vereségeit és hogy milyen mélyen elemzi a saját teljesítményét.

Sokan mondják azt, hogy túl kemény magával, azonban ez az, ami miatt már Verstappenre is veszélyt jelent. Valaminek változnia kell, hogy a jó pillanatokkal rendelkező, végül be nem vált ígéretnél is több legyen.

Bár Verstappen nem beszél róla, 2018-ban neki is volt egy sor hibája, amit ki kellett igazítania, hogy három évvel később a bajnoki címért küzdhetett (és azt is sokan elfelejtik, mennyire jó volt 2020-ban).

Norris számára talán most jött el ez az időpont, tekintve, hogy annak idején a Red Bullnál úgy érezték, Verstappen hibáinak oka, hogy túl nagy nyomást rak magára. Amikor Norris jól teljesít, akkor valóban megérdemli a sok dicshímnuszt, amit kap, azonban ezek között vannak botlások egyelőre.

Norris Spanyolországban azt mondta, a győzelme Miamiban csak félig segített neki, a teljesítményének komoly löketet adott, azonban továbbra is hajlamos apró hibákat elkövetni erőlködésből. Elsősorban az időmérőn jön ez elő, de szerinte az, hogy „tudatosan hatni erre és kiválasztani, hol kell igazán agresszívnak lenni nem könnyű”, ez pedig a versenyeken is igaz.

Stella vasárnap úgy nyilatkozott, amikor a csapat visszatekint ezekre a sorozatos kihagyott helyzetekre, akkor „a pozitívumokkal kell kezdeni”, azzal, milyen messzire jutottak tavaly július óta, mert különben „építkezés helyett csak építeni és rombolni fogunk és ugyanazon a szinten maradunk.”

„Ez mindenki felelőssége. Landónak és Oscarnak is van némi felelőssége a mai félresikerült döntéseknek, amiket kihagyott helyzetnek nevezünk, a csapatnál mindenkinek, a pilótáknak is tovább kell építkezni. Ha vannak napjaid, amikor kihagysz egy helyzeted, ezekből lehet a legjobban építkezni.”

„Muszáj, mert többszörös bajnok csapatok ellen harcolunk, akik elég stabilak, már ami a személyzetet illeti, ismerik, milyen az élmezőnyben változékony körülmények között versenyezni és ilyenek. Szóval ebből a szempontból nálunk még építkezés zajlik és ezeket a kihagyott helyzeteket fel fogjuk használni. Az idegesség gyorsan el fog illanni, de hamarosan újabb helyzet jön és készen fogunk állni.”

A McLarennek, Norrisnak és az amúgy roppant határozott Piastrinak (aki vasárnap maga döntött úgy, hogy ugyanabban a körben jön ki slickekért, mint Hamilton és Verstappen, és ahol a végére a lágyaknál két másodperccel gyorsabb közepeseket kapta) pedig ez a legfontosabb most. Az építkezésnek pedig része, hogy a kritikus döntéseket rendszeresen jól kell meghozni. Nevezzük ezt a győzelem művészetének.

Elvégre ez volt az, ami döntött Hamilton és Verstappen javára. Annyi ideje van dolguk a győzelemmel, hogy ez Silverstone-ban rengeteget segített nekik. Ha Norris és a McLaren végül egy győzelmi sorozatot indít el egy ilyen, most már teljesen nyílt szezonban, a hibáik hamar el fognak felejtődni és a sikereik csak édesebbek lesznek.