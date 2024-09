Túl korai lenne Antonelli bemutatkozása? Wolff szerint épp ellenkezőleg

Russell és a 18 éves Antonelli is a Mercedes saját akadémiájának növendékei, 2025-től pedig, miután Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazol, csapattársak lesznek, azaz csak saját nevelésű pilóták versenyeznek majd a csapatnál. Az Olasz Nagydíj hétvégéje alatt Antonelli bejelentéséről Wolff felidézte Russell három évét a Williamsnél:

„Lehet, hogy megtanultuk a leckét. George talán túl sokáig volt a Mercedesnél, ott követte el azokat a hibákat, ahol nem feltétlenül látni őket. Most, hogy Kimit ilyen gyorsan felhoztuk, a hibái jobban látszani fognak, mert a Mercedesnél van.”

„Teljesen készen állunk erre, és az, hogy ez a két srác lesz a versenyzőnk – Mercedes-utánpótláspilóták, most már a Forma-1-ben -, ezt remek látni. Ez is mutatja, milyen remek munka folyik az utánpótlásunkban, még a kicsiknél is, a tíz év alatti gokartosoknál.”

A monzai futam első napján, pénteken, Antonelli először mutathatta meg hivatalosan a világnak, mit tud, de ez balul sült el, ugyanis a túlbuzgó tinédzser megmutatta tapasztalatlanságát és tíz perc után elég keményen a falhoz vágta George Russell autóját.

Ez egy kezdői hiba volt és a Mercedes gyorsan igyekezett megmagyarázni, hogy bár a tempója megvolt, de még tapasztalatlan. Másnap a csapat bejelentette, hogy Kimivel fogják folytatni 2025-ben és Wolff elmesélte, hogyan kezdődött a történet közel egy évtizede:

„Azt hiszem, a legnagyobb érdem Gwen Lagrue-é. Ő kezeli az akadémiánkat és a csapatával már nagyon fiatal koruk óta tudják figyelni a gyerekeket. A Mercedes nem találta volna meg nélküli Kimit – 11 éves volt, láttuk az eredményeit és nyilván azt, ahogy a gokart-csapatával dolgozik. Gwen volt az, aki rátalált Kimire, szóval jó, hogy 2024-ben itt tartunk, hogy két Mercedes-utánpótlásunk van, akiket már a karrierjük eleje óta támogatunk.”