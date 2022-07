Hátborzongató hasonlóság a Ferrari 2018-as és 2022-es helyzete között

Az utolsó szókapcsolatot kifejezetten azért emeltem ki, mert Mattia Binotto csapatfőnök is előszeretettel használja a jelen problémái helyett a jövőbe tekintő válaszai alatt, és amennyiben azt nézzük, hogy az ő vezetése alatt már háromszor is megváltoztatták a Scuderia felső vezetésének elrendezését, igaza is lehet a csapat fiatalságával kapcsolatban.

A probléma az, hogy 2017-ben Sergio Marchionne is ezt a szófordulatot használta, amikor levonta az elbukott világbajnoki szezon tanulságait, és pozitívan a jövőbe tekintett – a Ferrari 2018-as leolvadását már meg sem élte a Ferrari egykori vezére.

Charles Leclerc óriási hibáját követően PTSD-szerűen jöhetett elő Sebastian Vettel 2018-as hockenheimi kiesésének képe a tifosinál, pedig, ha megvizsgáljuk a pár hónappal későbbi Japán Nagydíj eseményeit, még pontosabb képet kapunk a Ferrari 2017-2018-as korszakáról:

A pénteki szabadedzésen a Ferrari több fejlesztést is kipróbál, köztük a hátsó felfüggesztésük egy módosított változatát, új első fékhűtőket, átalakított szárnysort a padlólemez hátsó részén a kerekek előtt. Az újítások nem hozzák a szélcsatornában és a szimulációk alapján várt eredményt, ezért azok használatától inkább eltekintenek.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Szombaton az időmérő második szakaszára megérkezik az eső, de a Q3-ra el is áll. A Ferrari túlreagálja a helyzetet, és inter gumikon küldi ki a versenyzőit, miközben a Mercedesek slickeken kényelmesen az élre állnak. Az eső visszatér, Vettel pedig a késői próbálkozásai alatt belehibázik mindkét mért körébe, és csak a 9. helyről tud rajtolni. Másnap a felzárkózása közben nekimegy Max Verstappennek, így végül csak a 6. helyen intik le.

Hiába történtek közel 4 éve az előbb felsorolt események, az alapján, amit eddig idén a Ferraritól láttunk, a fejét néha elvesztő Leclerc-től és az esetenként tanácstalan pit walltól, rémisztően valóságosnak tűnik az esély arra, hogy egy hasonlóan rossz versenyhétvégét láthassunk még idén a maranellóiaktól.

2018-tól eltérően úgy tűnik, hogy a Ferrari idén megfontolt, és nagyon jó lépéseket tesz meg a fejlesztési versenyben, és minden esély megvan arra, hogy az F1-75 továbbra is a mezőny leggyorsabb autója legyen - már amikor nem gyulladnak ki.

A megbízhatósági problémák azonban Damoklész kardjaként lebegnek a Ferrari versenyzői felett.

Sainz hiába volt egyértelműen a legjobb formában lévő versenyző a mezőnyben Franciaországban, a mezőny végéről rajtolva csak egy rosszul időzített biztonsági autós fázis kellett ahhoz, hogy az eredeti stratégiájuk menjen a kukába, az pedig a Ferrari hivatalos magyarázata ellenére is eléggé kérdéses, hogy miért hozták ki másodjára kereket cserélni, amikor Gasly ugyanúgy 35 körös közepesekkel be tudta fejezni a futamot.

Azt pedig tényleg semmi nem garantálja, hogy a Ferrari erőforrásai hiba nélkül teljesítsék a szezon második felét úgy, hogy már két győzelmet és egy második helyet is elbuktak a motor elfüstölése miatt.

Mattia Binotto meglepően harcias hangot ütött meg a vasárnapi sajtótájékoztatóján a Francia Nagydíjon, és leszögezte, hogy semmi sincs veszve, mert még mind a 10 futamot megnyerhetik. Ehhez valóban semmi másra nincs szükségük, csak tökéletes munkára, amit egyelőre nem tudtak felmutatni a 2022-es szezon első felében, és a történelem sem a Ferrari oldalán áll. Ha nagyon akarjuk, mondhatnánk azt, hogy Binotto ezt lelkesítésnek szánta a saját dolgozói felé, de ebből a szempontból is igen fura megszólalás volt.

Binotto hiába dobta be, hogy papíron megnyerhetik mind a 10 hátralévő versenyt, ezzel nagyon elkésett, és a Ferrari problémáit nem seperheti be a szőnyeg alá így. Egy Ferrari-motor bármikor meghibásodhat, a csapat sztárversenyzője idén eddig 34 pontot dobott el önhibából, a bokszutcában pedig számos megkérdőjelezhető döntés született már, gondoljunk csak vissza Silverstone-ra, amikor a pályán második versenyzőjüket hozták helyzetbe a biztonsági autós fázis alatt. Akárhogyan is, egy annyira jól működő csapat ellen, mint a Red Bull, ez így idén kevés lesz.

