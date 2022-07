Túl egyszerű lenne sima Ferrari-másolatnak hívni az új Haast

A The Race-en megjelent írásában Anderson arra hívja fel a figyelmet, hogy Günther Steiner csapata csupán a számukra leglogikusabb tervezési utat követte, miközben az újításaik a Ferrari és a Red Bull megoldásait is ötvözik.

Ez pedig nagyon is logikus lépés a mai Forma–1-ben, hiszen ha még szabályos keretek között van lehetőség megoldásokat átvenni a többiektől, akkor miért ne próbálná meg az ember, főleg úgy, hogy a pályán tesztelni nem lehet, a szélcsatornás és a CFD-s idő is korlátozott, a költségvetésről meg nem is beszélve.

„Ha egy istálló változtatott valamit az autóján, és az jobb lett, ha látni lehet, hogy kiegészíti a saját koncepciódat, akkor van értelme átállni arra a fejlesztési irányra ebben az évben.” Anderson szerint a Haas tehát nem pusztán másolt, hanem a többiek kutatás-fejlesztését felhasználva lerövidítette és megkönnyítette a saját útját, ezért pedig nem lehet őket hibáztatni.

Ezáltal több idő marad az optimalizálásra is, ami szintén nagy segítség. A Haas előtt egyébként már az Alpine is félig-meddig átvette a Ferrari „kádszerű” oldaldobozait, tehát nem ők az elsők, akik az olaszok nagyon is jól működő autóját vették alapul egy komolyabb fejlesztéshez.

Magyarországon viszont csak Kevin Magnussen tesztelheti az újításokat, Mick Schumachernél maradt a régi modell, de így legalább össze tudják hasonlítani a két autónál kapott adatokat, és levonhatják belőlük a megfelelő következtetéseket.

A pénteki napon egyébként nem tűnt úgy, hogy túlságosan is jól muzsikált volna a csomag Magnussen autóján, de valószínűleg először csak ki akarják ismerni a fejlesztéseket, és később mennem majd rá a köridőkre, így messzemenő következtetéseket még kár lenne levonni.

Ha pedig a végén kiderül, hogy jól dolgoztak, és előrébb tudnak vele lépni a középmezőnyben, akkor csak dicsérni lehet őket, mivel a számukra leglogikusabb utat választva tudtak még többet kihozni a lehetőségeikből.

