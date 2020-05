Túl drágák az F1-es motorok az új gyártóknak

Az eredetileg 2021-re tervezett, viszont a koronavírus-járvány kitörésének következtében 2022-re halasztott technikai szabályok célja, hogy egyszerűbbé, olcsóbbá és szorosabbá tegye a Forma-1-et. Ezzel együtt csak kisebb módosításokat fognak hozni a motorok területén is.

Bár eredetileg azt a lehetőséget is megfontolták az F1 döntéshozói, hogy egyszerűsített motorokat használjanak, például megszabadultak volna az MGU-H-tól, végül amellett döntöttek, hogy megtartják a jelenlegi motorformulát.

A motor területén egyedül a felhasznált anyagok fognak változni, ennek a célja pedig a költségek csökkentése lesz, és egységesíteni fogják a csapatok számára az üzemanyagpumpákat is.

Így tehát bár a jelenleg is a Forma-1-ben lévő motorgyártók jól járnak ezekkel a változtatásokkal és azzal, hogy nem kell új motort fejleszteniük, a Motorsport UK főnöke, David Richards úgy véli, hogy a Forma-1-be való beszállás összege túl nagy ahhoz, hogy a gyártók komolyan megfontolják az F1-be való beszállást – erre pedig még ráerősít a koronavírus kiváltotta gazdasági recesszió is.

„Óriási mértékű befektetés kell ahhoz, hogy ott lehess a Forma-1 rajtrácsán. Ez egy olyan dolog, amit az autógyártók a jelenlegi gazdasági helyzetben még megfontolni sem tudnak. Párat hátra kellene lépni ahhoz, hogy egyáltalán kivitelezhető legyen valaki számára ez a dolog, aki be akar fektetni.” – mondta az Autosportnak.

„Ezek a legszofisztikáltabb belső égésű motorok, amelyeket valaha megépítettek.” – tette hozzá Richards.

A Motorsport UK főnöke azt is elmondta, hogy a jelenlegi technikai szabályok gátat szabnak annak is, hogy érkezzen egy független motorgyártó, aki saját turbó-hibrid motort építene, külsős befektető nélkül pedig még inkább esélytelen a dolog.

Toro Rosso Honda engineers at work on the grid

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images