Tükörsima Red Bull 1-2 a Bahreini Nagydíjon, Sainz is a dobogón

A ramadán miatt rendhagyó módon szombat délután rendezték a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíjat, amelyen Verstappen rajtolhatott az élről, majd Leclerc, Russell, Sainz, Perez és Alonso következett. A két McLaren a negyedik sorból, Hamilton a kilencedik helyről indult.

A rajtnál Leclerc támadni tudta Verstappent, de a holland megtartotta a vezető helyet, mögöttük Russell, Perez és Sainz jött, míg Stroll megpördült és a mezőny végére esett vissza, miután Hülkenberg megpöckölte a kanadait.

A 3. körben Russell előzte meg Leclerc-t, így feljött a második helyre, Verstappen viszont rögtön el tudott nyúlni a mezőnytől, és 5 kör után már közel 4 másodperces előnye volt. Alonsót mindkét McLaren megelőzte, így a nyolcadik helyre esett vissza a spanyol.

A 7. körben Perez előzte meg Leclerc-t a harmadik helyért, Sainz pedig közölte a versenymérnökével, hogy jobb tempóra lenne képes, mint az előtte lévők, pár kör után pedig egy kemény manőverrel meg is előzte Sainz Leclerc-t.

Hamilton Alonso megelőzésével jött fel a nyolcadik helyre, Sargeant pedig a 4-es kanyar bukóterébe csúszott, miután lefulladt a motorja. Egy kis ideig meg is állt a Williams, majd folytatni tudta, de a mezőny végére esett vissza. A Williams később jelentette, hogy az amerikai kormányával volt gond, amit a bokszban ki is cseréltek. Ekkor az állás Verstappen, Russell, Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Cunoda volt.

A 12. körben Russell és Leclerc is kijött a bokszba, és mindketten kemény gumikat kaptak. Egy körrel később Perez is jött a keményekért, a mexikói Russell és Leclerc közé jött vissza. Piastri is Hamilton is kijött a fehér oldalfalú abroncsokért.

A virtuális második helyért Perez előzte meg Russellt, Sainz pedig Leclerc és a szintén frissen kiállt Norris közé jött vissza a kiállása után. Leclerc arra panaszkodott, hogy folyamatosan blokkolnak az első kerekei.

Sainz a 17. körben ismét megelőzte Leclerc-t, ezzel feljött a negyedik helyre, amikor a mezőnyből már csak Verstappen volt adós az első bokszkiállásával. A holland a 18. körben ki is jött a bokszba és 5 másodperces előnnyel az élre állt.

Leclerc arra panaszkodott, hogy jobbra húz az autója, miközben Sainz Russell megelőzésével már a harmadik pozícióban állt, és Pereznél is jobb tempót ment – 2,5 másodperc volt a különbség a mexikói és a spanyol között.

Ricciardótól előbb egy elfékezést láthattunk, majd egy előzést Ocon ellen – ekkor az ausztrál a 15. helyen állt, Cunoda pedig a 11. pozíciót foglalta el. Hülkenberg a 20. körben újra kijött, ismét a kemény keveréket tették fel a németnek.

A 25. körben Hamilton jelentette, hogy eltört az ülése, a futam felénél pedig Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Csou. A Mercedes-pilótáknak szóltak, hogy „lift and coast-oljanak”, azaz guruljanak be a féktávokra, ugyanis túlmelegedett a motorjuk – hasonló problémára figyelmeztette Albont is az autója kormánya.

A következő körökben nem történt sok esemény, Verstappen előnye 15 másodperc felé nőtt, Perez és Sainz között a 2,5-3, Russell és Leclerc között az 1-1,5 másodperces különbség merevedett meg.

Bottasnál a bal elsővel volt probléma a kiállásánál, így a csere összesen 52 másodpercet vett igénybe, Russell pedig a 32. körben jött ki a kemény keverékért. 2 körrel később Norris és Hamilton is kereket cserélt, majd Leclerc és Piastri is. Piastri közvetlenül Hamilton elé jött ki, de miután az ausztrál megcsúszott, Hamilton el tudott menni mellette.

A 37. körben Norris a friss gumikon megelőzte Alonsót, Perez pedig a lágy gumikért jött be, és szűk 2 másodperccel Sainz elé jött vissza a pályára. A top 10 állása 20 körrel a futam vége előtt Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton, Piastri, Stroll volt a sorrend, de Alonsónak még egyszer be kellett jönnie a bokszba. A két Red Bull a lágy, a többi pilóta a kemény keveréken volt kint.

Verstappen a friss gumikon 1:32.6-tal megfutotta a verseny leggyorsabb körét, és folyamatosan növelte az előnyét Perez előtt, míg Perez is stabilan tudta tartani az előnyét Sainz előtt.

Alonso is kijött az utolsó bokszkiállására, a 11. helyre jött vissza, majd Csou-t és Strollt megelőzve a kilencedik helyen futott be. Leclerc megelőzte Russellt, miután a brit hibázott a dupla balosnál, így a negyedik helyen végzett.

Az RB-nél egy kis csapaton belüli balhé is kialakult, ugyanis a csapat arra kérte Cunodát, hogy engedje el a lágyabb gumikeverékkel versenyző Ricciardót, amit néhány kérés után meg is tett, majd a japán arra panaszkodott, hogy nem is gyors Ricciardo, aki a 12. helyen álló Magnussent támadta.

Verstappen végül 22 másodperces előnnyel nyerte meg a szezonnyitó Bahreini Nagydíjat Perez előtt, majd Sainz, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso és Stroll következett. Csou a 11. helyen végzett, Ricciardo pedig hiába támadta Magnussent, nem tudta megelőzni. Senki nem esett ki a futamon, mind a 20 pilóta célba ért.

A következő versenyt jövő héten Szaúd-Arábiában fogják rendezni, egyéniben Verstappen előnye 8 pont Perez előtt, a konstruktőrök között pedig a Red Bull előnye 17 pont a Ferrari előtt.

