Tud még hova fejleszteni a Red Bull?

Bár Max Verstappen megnyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat, a tény, hogy a McLaren a nyakába liheg, nem nyugtatja meg nagyon. A szezon elején mutatott dominancia, ahol Verstappen könnyedén tudott nyerni, ma már csak távoli emlék, a riválisok a szezon közbeni fejlesztéseikkel ugyanis megérkeztek – a közelmúltban már inkább briliáns teljesítményének köszönhetőek a győzelmei, mint a jó autójának.

A világbajnok nem igazán elégedett ezzel a helyzettel, mert szerinte ha a Red Bull nem iparkodik, hogy újabb fejlesztéseket hozzon az RB20-ra, a mezőnyben találhatja magát. Spanyolországban erről így nyilatkozott:

„A McLaren egyértelműen, már hetek óta nagyon erős. Nem hirtelen kezdtem el ezen aggódni, már hetek óta mondom, hogy több teljesítményt kell kihozni az autóból és ezt a csapatnál is jól tudja mindenki.”

„Egyelőre azonban úgy néz ki, körülöttünk mindenki több fejlesztést hoz nálunk. Persze, ezen dolgozni kell, több teljesítményt kell találnunk az autóban” – mondta Verstappen, majd arra a kérdésre, hogy a Red Bull egy helyben toporog-e, így felelt: „Nem, fejlődik az autó, nyilván, de talán nem olyan gyorsan, mint a többieknél.”

A Red Bull az elmúlt években már bizonyította, hogy képes nagy lépéseket tenni pokoli erős autóival is, azonban az idő haladtával egyre kevésbé voltak merészek. A nagy fejlesztések helyett inkább a meglévő dolgokat optimalizálták, ahogy ez Spanyolországban is megmutatkozott.

Barcelonában elsősorban az oldaldoboz légbeömlőjének alakja változott, ezzel a hűtést és az aerodinamikai teljesítményt igyekeztek javítani, a tervezők emellett az oldaldoboz alatti rést és az autó övvonalát is megváltoztatták.

Red Bull RB20 sidepod bodywork & inlet comparison Fotót készítette: Uncredited

Ahogy a vörös nyíllal megjelölt részen látható, a légbeömlő függőleges nyílása középen keskenyebb, mint a széleken, így nem csak az oldaldobozba belépő légáramlatok útját módosítja, hanem az első széle körül az alá kerülőkét is.

Hogy ezt a változást a lehető legjobban kihasználják, maga az oldaldoboz is jelentősen átalakult, feljebb hozták az alatta lévő rést és az autó övvonalát is (sárga nyíllal jelölve), így nagyobb a távolság az oldaldoboz hasa és a padlólemez között, magával hozva a két elem találkozásának módosítását is.

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az autó hátsó része sem maradt érintetlen, új kialakítású gerendaszárnyat hozott a csapat, emiatt pedig a szárnyvéglap alsó részét is meg kellett újítani. Ezek az alapvetően visszafogott újdonságok hoznak némi köridőt, ami most, hogy egy tized sokat számíthat, jól jön, de emellett azt is mutatják, hogy a csapat inkább a folyamatos fejlesztésekre áll át és nem egy nagy csomagon dolgoznak.

A Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan Spanyolországban egy, a mérnökök által nagyon szeretett szóval élve elismerte, úgy érzik, fejlődésük elért egy plafont: „Egyelőre úgy tűnik, aszimptotizálunk ezekkel a fejlesztésekkel.”

Ezzel arra a matematikai jelenségre utal, amikor két, egymáshoz közeledő görbe között egyre kisebb hely marad, de sosem találkoznak. A Forma-1-ben ez annyit tesz, hogy a csapatok, akik kezdik elérni az autójuk teljesítmények elméleti plafonját, egyre kevesebb teljesítményt tudnak hozni egy-egy csomaggal. Monaghan így folytatta:

„A szabályok eléggé korlátozóak. A költségvetési plafon eléggé korlátozó. Erről a végtelenségig tudnék nyavalyogni, de mindenki borzalmasan unnák. De könnyen lehet, hogy ebben a szabályzati ciklusban ennyi van.”

Monaghan emellett azt is elmondta, most, hogy a Red Bullnak, mint a többi csapatnak is, el kell döntenie, az RB20-hoz akarják vágni a forrásaikat, vagy a következő autón kezdjenek el dolgozni, kifejezetten érzékeny a kérdés.

„El kell döntenie a csapatnak, mennyit akarunk félretenni 2025-re és fel kell készülnünk 26-ra is, szóval a nálam okosabbak majd meglátják, hogyan tudjuk ezt az autót fejleszteni. A kérdés az, hogy kivitelezni is tudjuk majd őket? Mindent időben elkészíthetünk a 24-es, 25-ös és a 26-os autóra is? Ez a szakmánk. Kilenc másik ember is van azonban a bokszutcában, akik ugyanezen gondolkodnak.”

A Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek nem szokatlan ez a helyzet, inkább annak a példája szerinte, mi történik, amikor egy szabályzat változatlan marad és az élcsapatok egyre kevesebb hasznot tudnak húzni a munkájukból:

„Ha 2023-at kivesszük, akkor az idei év zseniális. 2023 volt a kakukktojás és amit most látunk, az a normális, ez a Forma-1. Teljesen normális, hogy vannak remek csapatok, remek pilóták és nagy csata. A stabil szabályzat haszna, hogy mindig egybeolvad a mezőny.”

„Emlékszem, amikor először kerültem a Forma-1-be, Ron Dennis (a McLaren volt csapatfőnöke – a szerk.) azt mondta egy F1 Tanács-ülésen, hogy ha jó versenyeket akarunk, ne nyúljunk a szabályokhoz, és majd összeolvad a mezőny. Most épp ezt látjuk, minden húzódik össze. Aztán 2026-ban megint szétverünk mindent!”