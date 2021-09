Továbbra is a levegőben lógnak a Mercedes motorcseréi

Bár a Mercedes abban reménykedik, hogy Lewis Hamilton még megússza a 2021-es szezon végét motorcsere nélkül, egyre gyűlnek a viharfelhők a hétszeres világbajnok fele fölött.

Azt, hogy mennyire pengeélen táncol a Mercedes, jól illusztrálja Valtteri Bottas helyzete is, akinek az autójában hiába cseréltek Monzában is motort, az az erőforrást már be is mondta az unalmasat, de érdemes megjegyezni, hogy Nicholas Latifi is új Mercedes-motort kapott az orosz versenyre – a kanadainál ugyanaz a sűrített levegős rendszert érintő probléma lépett fel a pénteki napot követően, ami George Russellt is megfosztotta a pontszerzéstől az első osztrák versenyen.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff el is ismerte, hogy a 2022-es szezonnal a horizonton nincs egyszerű dolguk motorfronton.

„Jó pár labdával a levegőben egyensúlyozunk, mert meg kell találnunk a motorral kapcsolatos problémáink forrását, nem csak az idei, de a következő szezonra is.”

„Jelenleg is vizsgáljuk, hogyan folytassuk az évet az erőforrásokkal kapcsolatban.”

A 2022-es erőforrásokkal kapcsolatos fejlesztési versenynek különös pikantériát ad az is, hogy a Red Bull nyomására a tervezettnél egy évvel korábban, a 2022-es szezon elején szinte teljesen befagyasztják a motorok teljesítményét.

Azt Lewis Hamilton is elismerte, hogy ahhoz, hogy megússza a motorcserével járó hátrasorolásos büntetést, óvatosan kell bánnia az autójával.

„Én is elvesztettem már egy motort, Valtteri többet is” – mondta Hamilton, aki jelenleg 2 ponttal vezeti az egyéni bajnokságot Max Verstappen előtt. „Próbálom a pályán a lehető legjobban kímélni a motort, figyelek arra, mennyire pörgetem a fordulatszámot, és próbálom minimalizálni a köreim számát.”

Wolff azt is hozzátette, hogy kissé elbizonytalanította őket az, hogy Bottas autójában csak 1 versenyt bírt a motorjuk.

„Meg akarjuk érteni, miért teljesített így ez a motor, és jó pár kérdéssel találkoztunk. Most hétvégéről hétvégére értékeljük újra az erőforrásunk teljesítményét. Meg kell találnunk a vékony határt a megbízhatóság és a maximális teljesítmény között. Azt az ellenfeleink, és mi sem engedhetjük meg maguknak, hogy pontok nélkül zárjunk egy versenyt.”