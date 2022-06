További fejlesztések érkeznek az Astonra Silverstone-ban

A nehézkes évkezdés után az istálló egy jelentősen átszabott autóval készült a Spanyol Nagydíjra, amely erősen hajaz a Red Bull idei masinájára, az RB18-ra. Bármekkora is azonban a hasonlóság, a váltás látszólag bejött, hiszen Sebastian Vettelék azóta jobban teljesítenek.

Mike Krack csapatfőnök viszont figyelmeztetett, hogy nem szabad „túlzottan ambiciózusnak” lenniük, mivel a fejlesztések eleinte még nem váltak be teljesen, inkább csak Monacótól kezdve léptek igazán működésbe.

Azért, hogy javítani tudjanak a barcelonai csomagon, a csapat most újabb fejlesztésekkel készül a soron következő futamra, hogy pilótáik még inkább bekapcsolódhassanak a középmezőnyben zajló csatározásokba.

„Megvolt a fejlesztésünk Barcelonában, de ha emlékeznek rá, akkor ott még hiányzott a tempó, az autó pedig nem változott azóta. Az tény, hogy jobb lett, de az előző pályák is segítettek nekünk” – magyarázta Krack.

„Muszáj a földön maradnunk. Tudjuk, hogy újításokra van szükségünk azokra a pályákra, melyek most következnek, és ezért is határoztunk ezen terv mellett. Muszáj fejleszteni az autót, hogy versenyképesek maradhassunk, mert tudjuk, hogy a többiek is készülnek Silverstone-ra.”

Megkérdezték tőle, hogy a brit pályán alapvetően gondjaik lennének-e, mivel vannak hasonlóságok Barcelonával: „Ha nem fejlesztenénk az autót, akkor igen. Ahogy viszont mondtam, jönnek az új elemek, és onnan már csak azon múlik, hogy mennyit lépünk előre a többiekhez képest” – válaszolta a csapatfőnök.

Az AMR22-es barcelonai változatát az eredeti autóval párhuzamosan fejlesztették, de végül ez jóval szélesebb beállítási ablakot tett lehetővé a csapat számára, ez pedig elégnek látszott ahhoz, hogy az alakulat elmozduljon a konstruktőri tabella aljáról, és rendszeresen a pontszerzés és a Q3-as szereplés közelében legyen.

„Meg kell nézni, mennyire szoros a középmezőny. Nem kell óriásit ugranod ahhoz, hogy pozíciókat nyerj. Korábban ez kicsikét más volt, amikor még nagyobbak voltak az eltérések az autók között. Bakuban viszont a harmadik edzésen az 5. és a 15. között talán csak 0,4 másodperc volt.”

„Ha sikerül ezen csoport elé kerülnöd, akkor sokkal több pontot szerezhetsz, mintha hiányozna az az extra két-három tized. Ezért sem lehet csak a jövő évi autóra fókuszálni. Muszáj a csoport élére kerülnünk, mert úgy könnyebb pontokat gyűjteni, és nem adhatjuk fel az évet.”

