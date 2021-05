További 6 Mercedes-mérnökkel erősít a Red Bull motorrészlege

Azok után, hogy a Honda a 2021-es szezon végén hivatalosan, és valószínűleg véglegesen is távozik a Forma-1-ből, a japánok erőforrásait a Red Bull saját motorrészlege, a frissen létrehozott Powertrains fogja megörökölni.

Amellett, hogy a Hondától is több mérnököt átvesznek, a Red Bull kilépett a piacra is, ahol a Mercedes szerint óriási fizetésekkel csábítják el az ő brixworth-i motorrészlegükből a munkaerőt, miközben Toto Wolff is elismerte, hogy ők is pontosan ezt tennék, hiszen az övék a legnagyobb ilyen gyár az Egyedült Királyságban.

Nem sokkal azok után, hogy a Red Bull bejelentette Ben Hodgkinson, majd még további 5 vezető szerződtetését a Mercedestől, Toto Wolff azzal cukkolta őket, hogy valakinek dolgoznia is kell majd az új gyárban.

Az Auto Motor und Sport-nak a Red Bull meg is erősítette a hétvégén, hogy újabb 6 mérnököt igazoltak le a Mercedestől, akik szintén az energiaitalosok új milton-keynes-i részlegében fognak dolgozni.

A csapatfőnök Christian Horner ezen felül kijelentette, hogy kb. 50 mérnököt fognak leigazolni a Mercedes brixworth-i motorrészlegéről a közeljövőben, köztük „az egykori főnök, Andy Cowell alatt az egyik legmagasabb beosztásban dolgozó mérnököt is”, míg a Red Bull házi motorrészlegének összlétszámát 300-350 főben maximalizálnák.

A Red Bull nem titkolt célja, hogy a várhatóan 2025-ben érkező motorformulára már saját erőforrást készítsenek, ehhez azonban ők sem bánnák, ha kerülne egy külön költségsapka a motorfejlesztési költségekre, amelyeket az idén bevezetett 145 millió dolláros költségsapka még egyáltalán nem korlátoz.

„Ennek a költségsapkának bőven 100 millió dollár alatt kellene lennie” – nyilatkozta a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko az AMuS-nak, míg Christian Horner adott is egy példát arra, miért van erre szükség:

„Jelenleg egy komplett erőforrás 2 millió euróba kerül. Egy turbófelföltő ma drágább, mint korábban egy teljes V8-as motor volt.”