Tovább vinné melbourne-i lendületét Ricciardo Imolában

Daniel Ricciardo célja most nem is lehet más, mint hogy ezt a pozitív hullámot meglovagolja és Imolában is hasonló teljesítményt nyújtson. A McLarennek szüksége is lenne erre, miután Bahreinben és Szaúd-Arábiában csak szenvedett a csapat.

„Még mindig elképesztően fel vagyok dobva a hihetetlen hazai közönség előtt elért erős melbourne-i eredmény után, így remélhetőleg Imola felé tartva is meg tudjuk tartani a lendületet" - nyilatkozta Ricciardo az olaszországi verseny előtt.

„A sprintformátum visszatér, bármi lehetséges, szóval le kell hajtanunk a fejünket, folytatnunk kell a fejlesztéseket és ki kell hoznunk a lehető legtöbbet az autóból" - vázolta a célokat a McLaren pilótája.

Ricciardo ugyanakkor figyelmeztet, az MCL36 részben az Albert Park karakterisztikájának köszönhette fejlődését az előző versenyhétvégén, és még ennél is jobb teljesítményt kell kisajtolniuk a konstrukcióból.

„Bár a melbourne-i hétvége határozottan pozitív előrelépés volt, még mindig nagyon hosszú út áll előttünk, hogy azt kapjuk a géptől, amit szeretnénk" - vélekedett Ricciardo. A McLaren csapatfőnöke szerint az imolai pálya erre alkalmas is lehet.

„Jó eredményeink vannak innen, amióta a pálya visszatért 2020-ban, mindkét futamon dupla pontszerző helyen zártunk. Idén is ugyanerre törekszünk, a sprintfutam pedig lehetőséget ad további pontok begyűjtésére. Készen kell állnunk, hogy kihasználjuk a lehetőségeket" - mondta Andreas Seidl.

„Az imolai egy történelmi aszfaltcsík, érdekes lesz megfigyelni, hogyan viselkednek rajta az új autók. Mivel a vasárnapi rajtrácsot a sprint határozza meg, a rajongók rengeteg izgalomra számíthatnak" - tette hozzá a csapatfőnök.

Íme a 2022-es Emilia Romagna Nagydíj menetrendje!