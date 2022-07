Tovább tart a McLaren vesszőfutása, újra előkerültek a fékproblémák

Lando Norris mindössze a 15. rajtpozíciót szerezte meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj pénteki időmérő edzésén, ami feltette a koronát a McLaren egyébként is pocsék napjára: Daniel Ricciardo már az első szabadedzés során is a DRS-ével szenvedett és a Q2-be sem jutott be.

Ahogy azt a televíziós közvetítésben is hallani lehetett, Norris a kvalifikáció során arra panaszkodott csapatának, hogy egészen egyszerűen fél a fékezéstől, mert nem biztos benne, hogy az autó akkor áll meg, amikor szeretné.

„Egyszerűen túl későn tapad be a fék és ez jelenleg nem teszi lehetővé, hogy akár csak egy kört is megtegyünk normálisan“ - idézte a brit versenyzőt a Forma-1 hivatalos honlapja az időmérő edzést követően.

A McLaren a szezon előtti bahreini tesztek során hasonló problémával szembesült, de úgy tűnt, ezt azóta sikerült megoldani, ugyanakkor a spielbergi pálya nagyobb fokú fékhűtést követel meg az autóktól, emiatt jelentkezhet ismét a fékprobléma.

Norris megerősítette, péntek koradélután az erőforrással is akadtak gondjai és az első szabadedzésen nem is tudott emiatt sok időt tölteni a pályán. „Nem kezdtünk rosszul, az autónak tisztességes volt a tempója, egyértelműen a Q3-ba kellett volna lennünk“ - vélekedett a versenyző.

„Amikor minden klappol, bízom a kocsiban, de a reggeli motorprobléma miatt sok kört veszítettem és amiket megtettem, azok alacsony üzemanyag-felhasználású körök voltak, így a Q1-ben tapasztalhattam meg először igazán, milyen a pálya“ - magyarázta Norris.

„Lépéshátrányba kerültünk a többiekhez képest, a kvalifikáción pedig még több problémával szembesültünk. Elég ijesztő, hogy az autó a fékezési zóna közepén egyszerűen egyenesen megy tovább, de remélhetőleg szombatra helyre tudjuk hozni a hibát“ - tette hozzá a brit.

Pereznek és Russellnek is jelenése volt a bíráknál – itt vannak az ítéletek

Nézzétek meg a Forma-1-es Brit Nagydíj legjobb jeleneteit!