Tovább enyhíti a járványellenes intézkedéseit a Forma-1

A koronavírus-járvány 2020-as berobbanása miatt elhalasztott szezonra az FIA szigorú előírásokat vezetett be a vírus terjedésének megelőzése érdekében. 2021-ben ezen lazítottak a média visszaengedésével a paddockba, 2022-ben pedig már a futam előtti tesztek és a maszkviselés sem voltak kötelezőek.

Az FIA Motorsport Világtanács szerdai, bolognai ülését követően kiadott közleményben bejelentették, hogy jövőre tovább enyhítik ezeket a szabályokat, így a „nagy zsúfoltságú területeken” – például a paddock vagy a bokszutca – dolgozóknak már nem kell, hogy be legyenek oltva a vírus ellen.

2022-ben a paddockban dolgozóknak oltási igazolványra volt szükségük két dózisról egy, a WHO által elismert vakcinából, vagy orvosi igazolásra arról, hogy nem adathatják be maguknak őket. Az év folyamán azonban egyre több ország kezdte kivezetni az oltási igazolvány intézményét és erre reagáltak most a szabályalkotók.

A Motorsport Világtanács azt is elfogadta, hogy az FIA-nak mostantól ne legyenek a versenyhelyszíneken tesztbódéi, ezek 2020 júliusától számítottak mindennapos látványnak. 2022-ben már nem volt kötelező érkezéskor a tesztelés, csak „erősen ajánlott”, ezért még ott voltak a létesítmények a pályák mellett.

Az FIA „minden résztvevőt értesíteni fog a helyszínekhez közeli tesztállomásokról”, ha valaki a jövőben egy futam helyszínén keresne ilyet. Azok, akiknek tüneteket mutatnak, vagy pozitív tesztjük volt, a zsúfoltabb területekre továbbra sem lesznek beengedve az FIA szerint, azaz ha egy pilótának pozitív tesztje van, továbbra is ki kell majd hagynia a hétvégét.

