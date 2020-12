Tovább csúszik az egyezmény Hamilton új szerződéséről

Lewis Hamilton jelenlegi szerződése év végén lejár, ám mindenképpen úgy tűnik, marad a német gyártónál. Bár az ilyen szerződések az év ezen szakaszára már általában alá vannak írva, a koronavírus-járvány elhalasztotta a tárgyalásokat.

Ráadásul a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a saját szerződésének a meghosszabbításáról kellett előbb megállapodnia, amit ma be is jelentettek három évre, illetve kiderült, hogy a csapatnak az INEOS nevű vegyipari cég is a részvényese lesz.

Pénteken Wolff elmondta, nem aggódik amiatt, hogy még nem állapodtak meg Hamiltonnal és hangsúlyozta, nem kapkodnak: „Én úgy látom, olyan sikereket arattunk az elmúlt hét évben, hogy nem lenne okunk nem együtt folytatni.”

„Hamilton élete formájában van, és még ott is lesz egy ideig, ezért a mi részünkről nem is gondolkodtunk máson. Hogy miért nincs még aláírt szerződés? Egyszerű. Mindig is a bajnokságot tartottuk elsődlegesnek, nem akartuk megzavarni magunkat ezekkel a tárgyalásokkal, aztán jött a COVID.”

„Ez egy kicsit csúsztatott a terven, de nem aggódunk afelől, hogy sikerül-e megegyezni. Nem akarjuk dátumhoz kötni, mert akkor jönnétek ti kérdezni, hogy miért nincs még aláírva. Előbb, vagy utóbb, muszáj lesz, ha más nem, majd a tesztek előtt.”

A 2020-as szezon kései befejezése miatt a jövő évi teszt március elején lesz Barcelonában. Bár Hamilton vélhetően masszív fizetést követel majd, a gyártó elnöke, Ola Kallenius sosem kételkedett benne, hogy rá van szükségük:

„Szerintem Lewis Hamilton a legnagyobb, legalábbis az egyik legnagyobb versenyző valaha. Tinédzserkora óta ismerem. Elkötelezettsége és profizmusa azzal kapcsolatban, hogy ennek a sportnak szánta az életét, figyelemreméltó. Ráadásul egy rendes srác. Szeretnénk vele folytatni, de Toto feladata, hogy erre rábírja.”

