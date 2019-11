Toto Wolff távollétében is profi gépezetként működik a Mercedes

Toto Wolff távollétét nem magyarázták meg különösebben a Mercedesnél, de az osztrák több éve nem hagyott ki nagydíjat, és mivel ő a csapat első embere, valamint fontos láncszem és kapocs az emberek között, kicsit furcsa a helyzet. Az alakulat azonban egészen jól működik, nélküle is, de ez nem hosszú távra szól.

Lewis Hamilton mondott néhány szót arról, hogy milyen Wolff nélkül, aki hiába nincs ott a csapattal Brazíliában, olyan mintha mégis jelen lenne. A brit bajnok nem érez nagy különbséget, bár ez még mindig csak az első nap volt, és mindenki tudja, hogy az osztrák szakembernek mekkora jelentősége van a Mercedesnél, immáron egyedül, mivel Niki Lauda hónapokkal ezelőtt elhunyt.

„Valójában olyan, mintha itt lenne, még ha ez most nincs is így. Minden elő van készítve, és csapatként dolgozunk. Itt vannak az emberek, akik velünk dolgoznak, és mindenki tudja a dolgát. Normálisan működnek a dolgok. Egyszerűen most csak nem látjuk őt, de sínen van a történet. A különbség az, hogy nem látom őt a megbeszéléseken. Szerintem mindenki jól végzi a munkáját.”

„Nem érzem azt, hogy könnyebb lenne a dolgom, hogy megnyertem a bajnokságot. Még mindig nyerni akarok, és még mindig ugyanolyan nehéz futamokat nyerni. Számomra ez az egész nem szól másról, csak erről, szóval semmik sem változott. Talán annyi, hogy agresszívebbek lehetünk, kipróbálhatunk néhány különböző stratégiát, és azt, hogy milyen, ha másképpen közelítünk meg egy hétvégét. Alapvetően van két lövésünk erre, és ez fontos, mert jövőre még kevesebbet fogunk tesztelni, szóval minden apró előny hasznos a dolgok megváltoztatása kapcsán, és így tovább. Ez a célunk.”

