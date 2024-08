Toto Wolff tárgyalt Max Verstappen menedzsmentjével, elmondta, mire jutottak

A korábbi hatalmi harcok közepette, amelyek a 2024-es szezon nyitó szakaszában töréses környezetet teremtettek a Red Bullnál, sok spekuláció keringett arról, hogy Verstappen az év végén távozhat a Milton Keynes-i alakulattól, és a Mercedeshez csatlakozhat.

Kiderült, hogy Verstappen szerződésében van egy kilépési záradék, amely akkor léphet életbe, ha az akkoriban a Red Bull csapatfőnökével, Christian Hornerrel hatalmi harcba keveredett Helmut Marko elhagyja a címvédő csapatot. Úgy tűnt, hogy ez a lehetőség lezárult, amikor Marko jövőjét a csapatnál 2026 végéig rögzítették.

Wolff azóta nyilvánosságra hozta, hogy továbbra is tárgyalásokat folytat Verstappen menedzsmentjével - nevezetesen az édesapjával, Josszal és menedzserével, Raymond Vermeulennel -, és a jövővel kapcsolatos megbeszélésekre a nyáron került sor. A két fél azonban arra a következtetésre jutott, hogy Verstappen 2025-ben nem csatlakozik a Mercedeshez.

„Egész évben azt hittem, hogy van egy ablak, vagy hogy van egy lehetőség. Nem volt nulla. Elég rázós a talaj ott még mindig, és nem csak a teljesítmény miatt, hanem az emberközi problémák miatt is, amivel mindannyian tisztában vagyunk.”

„Egyébként egész életemben jól kijöttem Josszal. De talán azért, mert egy kicsit hasonlítunk egymásra. És ezért gondoltam, hogy az ajtó sosem zárult be teljesen.”

„Mi volt az esélye annak, hogy ez megtörténik? Talán 10 az 1-hez. Kilenc az egyhez. Mégsem akartam feladni, de aztán a nyár folyamán közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy ne várjunk arra, hogy valami történjen, mielőtt elkötelezzük magunkat 2025-re, hanem folytassuk a saját munkánkat, Max a Red Bullnál és mi itt a Mercedesnél, a saját versenyzői döntéseinket meghozva.”

„És ez egyfajta közös gondolat volt” – tette hozzá a csapatfőnök a háromszoros világbajnok kapcsán, aki tehát minden bizonnyal marad a Red Bullnál 2025-re is.

Wolff a szezon korábbi szakaszában azt sugallta, hogy „kézen is járna” Verstappen szolgálatainak biztosítása érdekében, és azzal viccelődött, hogy a nyáron megpróbálta, és „fájt a csuklója”, de ez egy olyan fázis közepette történt, amikor a Mercedes bizonytalan volt abban, hogy kit szerződtessen a második ülésre George Russell mellé.

Kifejtette, hogy a Verstappennel és menedzsmentjével folytatott tárgyalások nyíltak voltak, és mindkét fél nyitott volt a 2025-öt érintő megbeszéléseken. Emiatt „rendben volt” a spekulációkkal, miszerint Verstappen útja a jövőben a Mercedesé mellett vezethet.

„Amit szeretek Maxszal, Raymonddal és Josszal, az az, hogy egyenesen beszélünk. Nem kell egymást lökdösnünk. Túl régóta vagyunk már ebben benne, meghoztuk a döntést a jövő évi versenyzőkről. Erre fordítjuk a teljes erőnket.”

„Remélhetőleg ez lesz a felállás 2026-ra és azutánra. De ez nem zárja ki, hogy Max '26-ban vagy azután is velünk legyen, mert mi továbbra is nyitva akarunk tartani minden lehetőséget, ahogyan ő is. Szóval, amit élveztem a beszélgetéseink során, hogy soha nincs rejtett cél.”

„Valahogy az az érzésem [hogy a Mercedes és Verstappen útjai keresztezni fogják egymást]. De nem tudom, hogy ez mikor történhet meg. Akár '26-ban, akár három évvel később, még nem tudom.”

Wolff arra is utalni látszott, hogy a csapat most már erősen a feltörekvő csillag, Andrea Kimi Antonelli felé hajlik a 2025-ös pilótafelállásuk kapcsán, mivel az olasz a monzai FP1-en autóba ül.

A 18. születésnapját vasárnap ünneplő Antonellit már régóta Hamilton örökösének tartják a Mercedesnél - és Wolff elmondta, hogy ő és Russell nagyon is része a Mercedes hosszú távú terveinek.

„Hamarosan megerősítjük, ki ül a második helyre. És azt is elmondtam, hogy az autóban ülő két versenyző teljes mértékben, 100%-ban a támogatásunkat élvezi. És ezért két olyan versenyzővel vágok neki a 2025-ös szezonnak, akiknek minden lehetőséget megadunk, hogy teljesíteni tudjanak.”

„És ezért nem akarok a 2026-os versenyzői felállásról beszélni ebben a szakaszban, mert azt akarom, hogy működjön a dolog George-dzsal és [feltételezhetően] Kimivel.”

