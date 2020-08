Toto Wolff reagált Bottas üzenetére az előzési módról

A Belga Nagydíj első felében a rajtot jól elkapó Lewis Hamilton megpróbálta magáról leszakítani csapattársát, Valtteri Bottast, aki azonban tartotta az 1-1,5 másodperc körüli hátrányt a hatszoros világbajnokhoz képest.

Egy ponton a finn pilóta a csapattól megkérdezte rádión: „jól sejtem, hogy egy alkalommal használhatjuk az előzés gombot?”, mire a csapat tájékoztatta, arról egyeztek meg, hogy egymás ellen nem fogják használni, amire Bottas így reagált: „Én ilyenről nem hallottam.”

Amikor a verseny utáni sajtótájékoztatón erről az esetről kérdezte a motorsport.com munkatársa, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke leszögezte: „Nincsen semmilyen szabály érvényben a két pilóta között, szabadon versenyezhetnek egymással.”

„Reggel arról beszéltünk, hogy elég limitált számban tudjuk használni az előzési üzemmódot, így próbáljuk csak a legvégső esetben egymás ellen, mert mindig van esély arra, hogy Max, vagy valaki más miatt kelleni fog. Erre akartunk utalni, Valtteri és a srácok között némi félreértés lehetett, ezért erősítettük meg ezt vele.”

Christian Horner még a hétvége korábbi szakaszán nyilatkozott arról, hogy bár a Ferrari motorjainak az ügye már a múlté, rossz szájízt hagyott neki, ennek kapcsán kérdezték meg Wolffot, hogy hasonlóan érez-e az olaszokkal kapcsolatban:

„A helyzet az, hogy a Ferrari egy legendás márka és ezeket az autókat fantasztikus emberek építik. Nehéz erre felelni, mert nem igazán akarok még több olajat önteni a tűzre. Viszont az a helyzet, hogy a két előző szezon annyira leterhelt minket, hogy szenvedtünk.”

„Elvesztettünk pár alkalmazottat, akik… hogy is mondjam, vesztettünk pár embert, akik elértek a tűrőképességük határára egészségügyileg. És éppen emiatt azt mondanám, hogy egyetértek azzal, amit Christian mondott.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A héten véglegesítették az idei szezon versenynaptárát is, amivel bebizonyosodott, hogy több régi-új név mellett például a bahreini pálya ovál-vonalvezetése is szerepet kap majd idén. A motorsport.com kérdésére, hogy ez segíthet-e majd feldobni a bajnokságot, Wolff elmondta:

„Megértem, amit a rajongók mondanak, vannak nem túl szórakoztató versenyek és vannak olyanok, amik nagyon. Eléggé egyszerűsítés lenne azt mondani, hogy ez olyan, mint a fociban, hogy vannak jó és rossz meccsek, de a helyzet az, hogy senki sem szereti azt látni, hogy egy csapat elhúz a bajnokságban.”

„Mi mindig is kételkedünk abban, ha valaki azt mondja, elhúztunk a bajnokságban, mert a színfalak mögött ennél jóval több dráma folyik, el kell készülni az alkatrészekkel, motorjaink állnak le a tesztpadon, az utolsó pillanatban kell fejlesztésekkel elkészülni, vagy mint ma, a folyamatos aggodalom, hogy ki tudjuk-e húzni egy kiállással.”

„Szerintem az effajta kommunikációt is elérhetővé kéne tenni a rajongók számára, hogy valóban követhessék a cselekményt, hallják, mi folyik a rádióban, és ha így lenne, ha minden csapat megnyílna, szerintem még jobban fel lehetne pörgetni a szórakoztató faktort.”

„Ahogy te is mondtad, Mugello egy remek pálya, még az én időmből ismerem és nagyon izgalmas lesz forma-1-es autókat látni ott. Portimaó buckéit is várom, szintén nagyon remek helyszín lehet. Aztán ugye visszatérünk a legendás Imolába. Ott van Törökország, Bahrein is, a másik pálya. Sok változás elé nézünk és remélem, sokat dobnak majd az élvezhetőségen.”

