Toto Wolff megszólalt Max Verstappen kifütyülésével kapcsolatosan

A brit nagydíjhétvége elején a silverstone-i közönség egy része kifütyülte Max Verstappent, aki ezt követően arról nyilatkozott, hogy ezzel kapcsolatban csak egy kérdést kapott a médiától, míg Hamilton hungaroringi kifütyüléséből nagy balhé lett.

A silverstone-i időmérőn aztán a közönség ujjongott, amikor Verstappen megpördült, vasárnap délután pedig a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot kérdezték meg a kifütyülésről, aki elítélte a dolgot:

„Nem gondolom, hogy bármelyik sportágban jelen kellene lennie a kifütyülésnek. Szerintem ez egy sportszerűtlen dolog. Egyértelmű, hogy imádjuk azt a támogatást, amit a versenyzők és a csapat is kap itt, ami tényleg fantasztikus.”

„De ha nem kedvelsz valakit, akkor maradj csendben – szerintem ez lenne a jó megoldás. Egyik pilóta sem érdemli meg, hogy kifütyüljék, bármi is történt tavaly. Ha a dolognak a pozitív oldalát próbáljuk keresni, akkor ebből is látszik, hogy a versenyzők és a karakterek érzelmileg is megérintik a közönséget.”

„Ezzel együtt, a kifütyülés már átlép egy határt. Ha szurkolsz egy versenyzőnek, egy másiknak pedig nem, az teljesen rendben van, de be kell tartani a határokat” – mondta Wolff a Brit Nagydíj utáni sajtótájékoztatón.

