Toto Wolff meg van győződve arról, hova igazol Carlos Sainz – sajtóhír

A 2025-ös Forma-1-es pilótapiacon az egyik legnagyobb szereplő Carlos Sainz Jr., akinek Lewis Hamilton érkezése miatt kell távoznia a Ferraritól. A spanyol versenyző szerződése a szezon végéig tart, utána új állomáshely után kell néznie.

Sainznak akár 4 csapatnál is lehet esélye: a Red Bullnál is felmerülhet a neve, a Mercedesnél is lehet esélye Hamilton pótlására, egybehangzó sajtóértesülések szerint az Audi is szeretné szerződtetni, valamint úgy tudni, az Aston Martin is érdeklődik iránta.

Toto Wolff a japán versenyhétvégén Will Buxton szerint azt mondta, hogy nagyon nagy pilótaigazolás jön hamarosan, Buxton pedig úgy gondolta, hogy Sainzra gondolt a csapatfőnök.

A spanyol SoyMotor pedig a beszámolójában arról ír, hogy Wolff meg van győződve arról, hogy a 29 éves pilóta el fogja fogadni az Audi ajánlatát – az istálló 2025-ben még Sauberként indul, 2026-tól pedig az Audi gyári csapatává válik.

