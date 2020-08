Toto Wolff büszke a csapata által elvégzett munkára

Egy hete még szenvedtek Silverstone-ban, ma viszont az 50 fokos aszfalthőmérséklet ellenére sem voltak gumiproblémáik. Toto Wolff elmondta, hogy a csapat már az előző futamot követően nekilátott, hogy megtalálja a gondok okát, és sikerült erősebben visszatérniük a mostani versenyre, ezért igazán büszke a csapatra, a mérnökökre és az egész szervezetre.

„Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a mérnökökre, akik megoldották ezt a gyengeségünket” – kezdte Wolff, utalva a gumiproblémáikra. „Ez mutatja a szervezet erejét, mert Silverstone után fájdalommal tértünk haza, de már vasárnap este a probléma megoldásán kezdtünk dolgozni.”

„Ma ugyanaz az 50 Celsius-fokos aszfalthőmérséklet fogadott minket, és az autó remekül működött. Ez tesz engem a legbüszkébbé, a csapatunk ereje és mélysége.” Wolffot ezek után a versenyen meghozott döntésekről kérdezték, amelyeket a gumikkal kapcsolatban hoztak, például, hogy Hamilton az utolsó etapra a lágy helyett a közepeset akarta, annak ellenére, hogy a lágy gyorsabbnak tűnt.

„Amikor megnéztük az első etapot, a lágy gumik igazán jól muzsikáltak. Megnyújthattuk a körszámot, megvolt a tapadás, és a logikus döntés az volt, hogy az utolsó 15-20 körre visszatesszük a lágyakat. Szóval ez nem egy hiba volt a csapat részéről, épp ellenkezőleg, a lágy a leggyorsabb keverék” – mesélte Wolff.

„Hamilton döntése lenyűgöző volt, mert hajthatatlan volt a közepes keveréket illetően, és úgy érezte, hogy neki azokra van szüksége, ezért meghozta ezt a döntést. Én amiatt örülök igazán, hogy nyitott volt a diskurzus a versenyző és a csapat között. Ez nem mindig egyértelmű dolog. Vannak csapatok, ahol a versenyző hozza az ilyen döntéseket, míg máshol a mérnök.”

Wolff kifejtette, hogy náluk nyitott a párbeszéd ezen a téren, és ha a versenyző más gumit akar, és az nem befolyásolja nagyban a versenyt, akkor meg is fogja azt kapni a csapattól.

Az osztrák azt is tudja, hogy az első etapban inkább csak a gumik megóvása volt a feladat, ezért egyik versenyző sem nyomta igazán.

„Mindhárom autó jól menedzselte a tempót az elején, mert nem tudtuk, hogy hogyan viselkednek majd a gumik és milyen messzire kell velük menni. Ezért nem is voltak igazán gyors körök a rajt után, és így sikerült elnyújtani a lágyon az elejét. Ha nyomták volna, akkor valószínűleg két-három másodperccel is gyorsabbak lehettek volna.”

A verseny elég sima mederben csordogált. Hamilton mögött nem tudtak mit kezdeni egymással a többiek, ezért a végén Bottast inkább kihívták egy kerékcserére, hogy megfuthassa a leggyorsabb kört, ami végül sikerült is neki, bár már bokszkiállása előtt is övé volt a pluszpont. Erről a döntésről is kérdezték a Mercedes csapatfőnökét.

„Nem volt igazán veszélyes döntés. A mögötte lévő autók vagy 50 másodperccel le voltak maradva. Lewisnál persze nem tudtuk ezt megtenni, és a gumijai is már használtak voltak. Nem volt világos, hogy az elejéből bárki is rámegy-e a leggyorsabb körre, vagy akár egy másik csapat, a Racing Point.”

„Nekik talán nem volt ingyen kerékcserére lehetőségük. Sosem lehet tudni, de mögöttünk nagy különbség volt, ezért eldöntöttük, hogy feltesszük az új szettet, és megpróbáljuk elhozni azt a pontot” – zárta gondolatát Wolff, kinek csapata Bottas harmadik helye ellenére is elégedetten távozhat Spanyolországból.

