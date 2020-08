Toto: a vereségeinkből tanulunk a legtöbbet, az ellenfeleink féljék ezeket a napokat

Mindenkit meglepett, hogy a Mercedest mennyire komolyan érintette a lágyabb gumik szemcsésedése a 70. Évforduló Nagydíján Silverstone-ban, azonban a tények ismeretében a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elismerte, hogy nem volt ma esélyük a futamgyőzelemre.

„A győzelem nem várt ma ránk. Egyértelmű, hogy nem a miénk volt ma a leggyorsabb autó, amivel nem is tudtuk megfelelően optimalizálni a stratégiát, szóval nem lehet eldönteni, hogy hibáztunk-e, vagy sem.”

„Nem világos ez még előttünk se, de Max tempója, és előnye miatt ma a dolgunk a 2. és a 3. hely elfogadása, és megőrzése volt.”

Max Verstappen az első kemény keverékes etapjának a végén is annyira gyors volt még, mint a Mercedesek, Totot arról és kérdezték, hogy ez meglepte-e őt.

„Igen is, meg nem is. Tudtuk, hogy van valamennyi hátrányunk a nagyon meleg pályákon, és pontosan bebizonyosodott ma is. Egyszerűen elfogytak a gumijaink a szemcsésedéstől, és Max végig zöld időket tudott menni, ami azt jelenti, hogy egyre csak gyorsult, amit meg kell értenünk, hogy volt lehetséges.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Utólag talán könnyű azt mondani, hogy miért nem indult a Mercedes is a kemény gumikon, de Toto szerint senki nem számított arra, hogy ennyire rossz lesz a gumikopás ma.

„Nem igazán gondolkodtunk ezen, arra számítottunk, hogy nem lesz ennyire rossz a helyzet. De mi 10 kört mentünk ma, és már rosszak voltak a gumik, Max pedig 25-28 kört ment, szóval egyszerűen nem volt meg a tempónk ma, úgyhogy gratulálok Maxnak és a Red Bullnak, ma ők végezték a jobb munkát.”

„Mindig is azt mondtuk, hogy amikor veszítünk, akkor tanulunk a legtöbbet, és ezektől a napoktól kell félniük a legjobban a riválisainknak. A mai nap is ilyen volt, és megmutatta, miért kell szerénynek lenni ebben a sportban.”

„Mindenki azt mondta, hogy „a bajnokságnak vége, a Mercedes minden versenyt meg fog nyerni” – erre itt vagyunk, és lám, nem ez a helyzet. Mindenki mélye fog ásni, hogy megtalálja a mai problémáink forrását, és Barcelonára koncentrálunk már, hátha megtaláljuk a megoldást.”

