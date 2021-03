Tost szerint Gasly ezért nem tudott teljesíteni a Red Bullnál

A Motorsport-Total videójában az AlphaTauri csapatvezetője kifejtette, hogy érzése szerint az egész a magabiztosságról szól. „A pilóta akkor megy a legjobban, amikor az autó pontosan úgy viselkedik, ahogyan azt ő szeretné.”

„A Red Bullnál ez nem mindig volt így. Emiatt pedig váratlan reakciók keletkeztek. Gasly ehhez nem volt hozzászokva, ezért elveszítette a magabiztosságát.” Tost szerint a csapattársnak is fontos szerepe van ilyen esetekben. A franciának ilyen szempontból balszerencséje volt, mondhatnánk, hiszen Verstappen személyében kemény ellenfélre talált.

„Gasly egyből a második helyen találta magát. Verstappennek már többéves tapasztalata volt a Forma–1-ben és a Red Bullnál.” Azóta azonban már Gasly is tapasztaltabb lett, és most ő a vezér az AlphaTaurinál.

Mellé egy újonc, Juki Cunoda érkezett, aki ugyan gyors lehet, de még nagyon kevés tapasztalata van. Gasly tavaly több kiugró eredményt is elért, és meg tudta nyerni az Olasz Nagydíjat is Monzában, ez pedig segített neki abban, hogy újra magabiztossá váljon.

Most bizonyos szempontból már olyan helyzetben lesz a csapatánál, mint amilyenben Verstappen volt két évvel ezelőtt, ezt pedig mindenképpen az előnyére fordíthatja majd. Ha pedig az autó is engedi, akkor megvan arra az esély, hogy 2021-ben is látunk szép eredményeket Gaslytól.

