Tost megszabadulna a gumimelegítő paplanoktól: Nagyon drága...

A 2022-es szabályváltoztatások a gumikkal kapcsolatban is jelentősek módosításokat hoztak, és egy ideig úgy tűnt, hogy az abroncsok melegítésére szolgáló paplanok kivezetésre kerülnek a száguldó cirkuszból, ám végül ez mégsem történt meg.

„Három vagy négy évvel ezelőtt keményen dolgoztam azért, hogy megszabaduljunk ezektől a melegítésre szolgáló paplanoktól” – jelentette ki Tost. „Három vagy négy héttel ezelőtt elfogadtam egy 375.000 dolláros ajánlatot a melegítőpaplanokra vonatkozóan, és azt kérdeztem magamtól: ezt meg minek?

„Először is, mi valamennyien rengeteg pénzt költünk ezekre a paplanokra. Másodsorban ez technikailag nagyon komplikált. Nemcsak a gumik felmelegítésére valók, hanem a felniket is melegítik, a felületet is melegítik a megfelelő irányba.”

„Minden csapatnál négy vagy öt mérnök dolgozik ezen a folyamaton. Aztán ott van a fenntarthatóság. Sok energiára van szükségünk ahhoz, hogy a gumik melegítésének folyamatát felügyeljük” – zárta le a gondolatait az AlphaTauri csapatfőnöke.

Mint ismert, a Forma-1 rekordnak számító 23 versenyt kíván megrendezni idén, azonban mindezt úgy, hogy a sorozat a fenntarthatóság felé kíván megtenni jelentős lépéseket, így a szabályváltoztatások is ezt szorgalmazzák. Ennek fényében Tostnak reális elvárásai vannak a költségek ilyesfajta további csökkentésével kapcsolatban.

