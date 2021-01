Tost kételkedik abban, hogy a Red Bull könnyen elengedné Gaslyt az AlphaTauritól

Gasly még 2017-ben debütálhatott a Toro Rosso színeiben, majd 2019-re már a Red Bullnál kapott lehetőséget, ott azonban csak 12 futamig húzta, mielőtt vissza kellett volna mennie a B-csapathoz.

A Faenzába való visszatérés óta viszont Gasly kivirágzott, és már két dobogós helyezést is gyűjtött csapatának, az egyik ráadásul egy futamgyőzelem volt a tavalyi Olasz Nagydíjon, Monzában.

A versenyző remek teljesítménye miatt az AlphaTauri csapatvezetője, Franz Tost kijelentette, hogy ez volt az istálló eddigi legjobb szezonja a sorozatban, Gasly pedig közel háromnegyedét szerezte az alakulat összes pontjának.

Hiába azonban a kiváló futamok, ez sem volt elég ahhoz, hogy idén ismét a Red Bullnál találja magát a távozni kényszerülő Alex Albon helyett. A bikások inkább kívülről választottak ezúttal, és leigazolták Sergio Perezt.

Más pilóták, mint például Sebastian Vettel vagy Carlos Sainz azok után is tudtak sikereket elérni, hogy elhagyták a Red Bull közegét, az utóbbi pilóta ráadásul idén már a Ferrarit erősíti majd.

Tost ugyan elmondta, hogy nem lepné őt meg, ha más csapatok is érdeklődni kezdenének Gasly iránt a jövőben, abban azonban kételkedik, hogy a Red Bull könnyedén elengedné a kezét, miután már olyan sokat fektettek bele pályafutásába.

„Ha egy versenyző jól megy, mint Pierre is, akkor természetesen mások is kérdezősködni fognak a szerződéses helyzete miatt. Tudni szeretnék, hogy mikor lesz elérhető. Neki azonban red bullos kontraktusa van, és nem hinném, hogy ők ingyen odaadnák ebben a korai szakaszban” – mondta Tost az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Sok pénzt fektettek abba, hogy felépítsék őt, és előbb vagy utóbb, de le akarják aratni a gyümölcseit és a jó eredményeket, a futamgyőzelmeket és a bajnoki címet is. Majd látjuk.” Gasly meglepetésszerű sikere Monzában megerősítette a csapaton belüli vezető szerepét, miközben az istálló a névváltást követő új, testvércsapati kapcsolathoz igyekszik alkalmazkodni.

Így Gasly lesz majd a vezér a 2021-es évben, miközben mellé egy újonc, a japán Juki Cunoda kerül, aki az F2-ből lép feljebb Danyiil Kvjat helyére.

Tost kifejtette, hogy a francia teljesítménye és csapatvezetői képességei azt jelentik, hogy a jövőben jobban köré lehet majd építkezni, egészen odáig menve, hogy az autót úgy tervezik meg, hogy az illjen Gasly vezetési stílusának egyes elemeihez.

„Ő most már egy tapasztalt és sikeres versenyző is. Egy csapat mindig a sikeres pilóta köré összpontosul. Hogy ez mit jelent? Az istálló hallgat a technikai visszajelzéseire, és ennek eredményeképpen persze az új autó tervezését is befolyásolni tudja.”

„Hadd mondjam el így: a tervezők és a mérnökök minden technikai visszajelzést figyelembe vesznek egy ilyen jó versenyzőtől, és ennek fényében még jobbá tehetik a következő évi autót. Az az autó aztán illik a pilóta vezetési stílusához, így pedig egyszerűen gyorsabb lesz. Ez általában így megy” – zárta Gaslyval kapcsolatos mondandóját a csapatvezető.

