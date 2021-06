Tost: ezért változott meg az AlphaTauri filozófiája a pilótákkal kapcsolatban az F1-ben

Pierre Gasly-val továbbra is számolni kell a középmezőnyben, azok után, hogy a negyedik helyre kvalifikálta magát az Azeri Nagydíj időmérő edzésén, megszerezte az idei első dobogós helyezését a két McLaren és a két Ferrari előtt.

„A harmadik helye nagyon fontos volt a magabiztossága miatt” – nyilatkozta Tost a Motorsport.com-nak. „Pierre idén végig fantasztikus munkát végzett, de nem tudtunk alá elég jó autót adni Portimaóban, és nem voltunk kifejezetten jók Barcelonában sem, de Monacóban és Bakuban sikerült visszatérnünk.”

„Pierre jelenleg szerintem a mezőny egyik legjobb pilótája, mert mindent kihoz a rendelkezésére álló autóból, egyáltalán nem hibázik, és rengeteg pontot szerez a csapat számára.”

Tost meg szeretné tartani Gaslyt a 2022-es szezonra is, és annak ellenére, hogy a francia pilóta ezúttal minden bizonnyal készen állna egy topcsapat ülésére, a Red Bull ajtaja bezáródni látszik előtte, és Marko szerint légből kapottak az Alpine érdeklődéséről szóló pletykák is.

„Remélem, hogy velünk marad” – mondta Tost. „Remélhetőleg a költségsapka miatt versenyképes autót tudunk adni neki, és akkor nem lenne oka a távozásra. Arról azonban a Red Bull dönt, hogy ki vezet nálunk.”

Azt azonban Tost is elismerte, hogy az AlphaTaurira nem szabad most már csak úgy gondolni, mint a Red Bull keltetőjére, és kijelentette, hogy szükségük van egy tapasztalt pilótára is a 2022-es szabályváltozások előtt.

„Ez nagyon fontos, különösen a szabályváltozások előtt. Szükségünk van egy mércére, hogy tudjuk, melyik irányba kell mozognunk a beállításokkal. Ez lehetetlen lenne két fiatal, tapasztalatlan pilótával.”

A Toro Rossóból utoljára Alex Albon került fel a nagycsapathoz, azonban a thai pilótát 1,5 év után lefokozták 3. számú pilótának, a Red Bull pedig Mark Webber óta először igazolt versenyzőt az akadémiáján kívülről.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner már tavaly is úgy nyilatkozott, hogy az AlphaTaurira ismét testvér, nem pedig juniorcsapatként fognak tekinteni, Gasly maradása pedig rossz hír lehet a Red Bull F2-es juniorjainak, Jüri Vipsnek, Liam Lawsonnak, és Jehan Daruvalának is.