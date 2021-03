Tost egyelőre nem fogad nagy összegben saját csapatára

Az AlphaTauri volt az egyik pozitív meglepetés a bahreini teszten. A csapat rengeteg kilométert tudott futni: 422 kört tettek meg, ez pedig a legtöbb volt, holtversenyben az Alfa Romeóval, ráadásul ígéretes tempót is mutattak.

A második leggyorsabb idő Juki Cunodától szintén az egyik kiemelendő pont volt, bár azért érdemes megcsillagozni azt a kört a DRS-használat miatt. A csapatok egyébként is nehéznek találják most a valódi erősorrend meghatározását.

A kérdés most azt, hogy előre tudnak-e lépni a tavalyi konstruktőri hetedik helyük után. Franz Tost jelenleg a McLarent tartja a harmadik erőnek. „A McLaren gyorsabb nálunk. Nem szabad hagyni elragadtatni magunkat. Jók a megérzéseink, mert az autó működik, jó volt a teszt is. A tempó tekintetében is félig már ott voltunk.”

„Nehéznek találom az Alpine és az Aston Martin elhelyezését. Utánuk mi jövünk a Ferrarival. A szezonunk sikeres lesz, ha az ötödik helyen végzünk. Ez a kimondott célunk!” Tost az újonc japán, Cunoda miatt is izgatott.

„Juki egy olyan versenyző, aki nagyon-nagyon tehetséges az alaptempóját tekintve. Ez egy előfeltétel, de közben hihetetlenül koncentrált is.” Mivel Cunodának a tél folyamán a gyárban kellett maradnia a karanténszabályok miatt, így intenzíven tudtak vele összedolgozni.

„Számos tesztnapunk volt. Az is fontos volt, hogy sok időt töltsön el a szerelőkkel és a mérnökökkel. Szerintem ő lesz a valaha volt legsikeresebb japán F1-es pilóta, ha így folytatja. Eddig minden a tervek szerint halad, 100 százalékban megfelel az elvárásoknak” – tette egyértelművé Franz Tost.

