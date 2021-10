Tost a rekordhosszú naptárról: „Akinek nem tetszik, az elmehet”

Az AlphaTauri csapatfőnöke pedig „jónak” tartja a hosszabb naptárat, és már „várja” a következő idényt. „Mi versenycsapat vagyunk, szóval mindenkinek örülnie kéne, hogy olyan sok futam van, amennyi csak lehetséges.”

A 2022-es szezonnal nem csak az lehet a probléma, hogy 23 verseny szerepel benne, de az is, hogy mindezt rövidebb idő alatt szeretnék lebonyolítani, az utolsó verseny jelenlegi állás szerint november 20-án lesz majd az idei december 15-höz képest.

„Természetesen gondoskodunk az emberekről. A szerelőknek például egy hétvége után három-négy szabadnapjuk van, és akkor otthon is maradhatnak. Így van ez a sajtós és a marketinges csapattal is. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki a pályán van egy adott futamon, több pihenőnapja is van.”

„A mérnökök helyzete már egy kicsivel nehezebb. Korábban viszont mindig tesztekre kellett menniük, szóval akkor is keményen dolgoztak. Úgy vélem, mindenkinek örülnie kéne, hogy a Forma–1-ben vagyunk és 23 versenyünk lesz. Akinek pedig nem tetszik, az elmehet” – hangzott Tost egyértelmű véleménye.

A Ferrari versenyigazgatója, Laurent Mekies szerint is „remek az F1-es naptár”, de a csapatának bizonyos intézkedésekre lesz szüksége, hogy még inkább odafigyeljen az embereire. „Évről évre olyan programot akarunk létrehozni, mellyel biztosítjuk, hogy a versenycsapat a lehető legjobb állapotban legyen.”

„Lépésről lépésre haladunk. A fizikai aspektussal indulunk, aztán áttérünk a táplálkozási oldalra. Végül pedig ott a mentális helyzet is, hogy az emberek meg tudják tartani a megfelelő egyensúlyt, jó formában és jó hangulatban legyenek.”

Mekies hozzátette, hogy a csapatok idővel egyre többet költenek arra, hogy az embereik megfelelő állapotban legyenek egész évben, de a hosszabb programot mégis mindenki jól fogadta. Otmar Szafnauer eközben egyetértett Tosttal: „Jó, hogy van 23 országunk, akik szeretnék, hogy náluk legyen F1-es verseny.”