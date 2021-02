Tost: „A Red Bullnak nem volt másik alternatívája”

Hétfőn született meg a Red Bull Powertrains Limited nevű cég, amely a Milton Keynes-i technológiai bázis egy új részlege lesz, mely lehetővé teszi majd a Christian Horner által vezetett gárdának, hogy függetlenek legyenek a motorok terén.

A Red Bull ráadásul a Honda technológiájának átvételével még akár saját motort is képes lehet majd építeni a jövőben, ami különösen fontos mérföldkő lehetne 2025-re nézve, amikor érkeznek majd az új erőforrások.

Így tehát a Red Bullnak és az AlphaTaurinak sincsen komoly félnivalója a következő három évben. A Dietrich Mateschitz által tulajdonolt négy autóban továbbra is a Honda motorjai dübörögnek majd, a fejlesztéseket pedig a jövő évtől kezdődően befagyasztják az F1-ben.

Ha nem tudtak volna a felek megegyezni a fejlesztési stopról, akkor a bikásoknak vissza kellett volna térniük a Renault-motorokhoz, ezt azonban egyáltalán nem szerették volna, és még a kivonulással is fenyegetőztek kicsit.

Franz Tost ennek kapcsán elmondta, hogy a Red Bullnak valójában sosem volt igazi alternatívája azon kívül, hogy megegyeznek a Hondával a motorok átvételéről és használatáról. „A Red Bullnak nem volt másik alternatívája a Honda-motorokon kívül” – mondta Tost a La Gazzetta dello Sportnak.

„Ez minden kétséget kizáróan egy fontos pillére a jövőnknek” – hangsúlyozta. 2020-ban a faenzai istálló története második futamgyőzelmét ünnepelhette, hiszen Pierre Gasly meg tudta nyerni a monzai viadalt. Emellett többször is bele tudtak szólni a középmezőnyben zajló öldöklő versengésbe is.

2021-ben viszont szinte minden ellenfél erősített valamin. Az Astonnál ott lesz Sebastian Vettel, az Alpine-hoz visszatért Fernando Alonso, a Ferrari egy jelentősen átalakított és a tervek szerint jóval erősebb motorral támadna, a McLaren pedig leigazolta Daniel Ricciardót, ráadásul Mercedes-motor került az autójukba.

Az AlphaTaurinak tehát biztosan nem lesz könnyű dolga, ha idén is részese szeretne lenni a küzdelmeknek, és esetleg dobogós helyezéseket is szereznének. „Tavaly is néha csak pár század volt a különbség. Keményen kell dolgoznunk, nem szabad hibázni, és megbízható autót kell adni a versenyzőinknek, hogy megverhessék az ellenfeleket” – magyarázta Franz Tost.

Az Aston Martin remek eredménnyel kezdené a szezont

Egy kör Schumacher 91-es Jordanével Spa-ban, az F1 2020 játékban