Tömegbalesettől tartva a pálya takarítására kérték a pilóták az FIA-t

Nem sikerült olyan jól Miami bemutatkozása a Forma-1-ben, a sport tulajdonosainak páratlan PR-kampányának ellenére sem, miután az első pillanattól kezdve a sport talán legfontosabb szereplői, a pályán versenyző pilóták kritizálták az elkészült félutcai (na jó, maradjon parkoló) pályát.

A hibák és megpördülések sorához nagyban hozzájárult az, hogy az ideális íven kívül a pálya rettentően csúszott, szombat este meg még azt a vékony kis gumiréteget is lemosta egy vihar a pályáról.

Sainz korábban úgy fogalmazott, hogy „az ideális ív mellett a pálya olyan, mintha vizes lenne”, most pedig elárulta, hogy a többi pilótával együtt arra kérték az FIA-t, hogy legalább az első kanyart takarítsák le a lehető legjobban, hogy ne egy tömegbaleset vessen véget a futamuknak.

„A rajt nagyon érdekes lesz majd az első kanyarban. Arra kértük az FIA-t, hogy a lehető legjobban takarítsák meg a pályát, mert máskülönben olyan hibákat fogunk látni, amelyekért a pilótákat nem igazán lehet majd felelőssé tenni. A versenyigazgatóságnak segítenie kell most nekünk.”

Az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint azonban az FIA bár megérti a versenyzők aggodalmait, nem terveznek extra takarítást a futam előtt, sem az első kanyarban, sem sehol máshol.

Sainz szerint a hosszú DRS-zónák miatt így is lehet majd előzni a pályán, de az előzési kísérleteket szerinte még a féktáv kezdete előtt be kell majd fejeznie a támadó autónak, máskülönben eléggé nehezen tartja elképzelhetőnek azt, hogy a minimális tapadás mellett valaki bevetődjön egy másik autó mellé.

Az első kanyar mellett lesz a versenynek egy másik kritikus pontja is: a bokszutca kijárata a 2-es kanyarnál csatlakozik a pályához. Idén az első gumik esetében 100-ról, a hátsók esetében 80-ról egységesen 70 fokosra csökkentet gumimelegítő paplanok és a peres gumik szerkezete miatt egyébként is szenvedtek a pilóták a kivezető köreiken, most azonban azzal is meg kell majd barátkozniuk a futamon, hogy szinte semmi tapadás nem lesz alattuk, mondta Dave Robson, a Williams teljesítménymérnöke, aki szerint „érdekes” csatákat láthatunk majd a bokszutca kijáratánál az eltérő stratégián lévő pilóták között.