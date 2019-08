Tombolt a magyar közönség Mick Schumacher győzelménél: úgy örült, mint Michael?

Mick Schumacher számára ez az első év az F2-ben, a Forma-1 előszobájában. A szezonja nem kezdődött valami erősen, és sok kritikát is kapott, ami hiba lehet az emberek részéről, mivel ahogyan Sebastian Vettel is elmondta, a honfitársát nem szabad Michael Schumacherhez hasonlítani, hiába az édesapja.

Ross Brawn, aki nagyon nagy sikereket élt meg Schumacherrel az F1-ben, valamint a Mercedesnél is miatta tért vissza a legenda, nagyon boldogan vette tudomásul, hogy Mick immáron F2-es győztes is, amivel egy igen erős sorozat indulhat be számára, akárcsak tavaly az F3-ban, amit végül meg is nyert, egy újabb lépést megtéve a Forma-1 felé vezető úton.

„Ugyan nem voltam ott a pályán, ez egy érzelmes pillanat volt számomra, amikor láttam, hogy felemeli a karját az ég felé, és nem tagadhatom, hogy ez az édesapjára, Michaelre emlékeztetett.” - mondta Brawn, aki nagyon nagy szerepet vállalt abban, hogy Michael Schumacher 5 világbajnoki címet szerezzen a Ferrarival 2000 és 2004 között.

Micknek valóban meg kellett küzdenie ezért a győzelemért, hiába rajtolhatott az élről, mivel Nobuharu Matsushita folyamatos nyomás alatt tartotta őt, egészen az első métertől az utolsóig, így a németnek egy remek gumimenedzsmentre is szüksége volt, ami korábban nagyobb kihívást jelentett számára, de azóta sokat fejlődött.

„Ez a győzelem egy meglehetősen szerencsétlen első időszak után érkezett meg számára, ami nagyobb önbizalmat ad majd neki a saját képességei kapcsán. Az erőfeszítései pedig a világ minden tájáról megragadták a média képzeletét, és megmutatták, hogy a Schumacher név még mindig mit jelent, és az mekkora figyelmet képes generálni.”

Nobuharu Matsushita, Carlin, Race winner Mick Schumacher, Prema Racing and Sergio Sette Camara, Dams celebrate on the podium Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

„Micknek továbbra is arra van szüksége, hogy nyugodtan fejlődjön tovább, törekedvén arra, hogy ott legyen a tehetséges és fiatal versenyképes világban, de a vasárnapi győzelem egy fontos pillanat volt. Hosszú út áll még előtte, de jó úton halad előre.” - tette hozzá Brawn, aki számára az is nagyon különleges volt, hogy egy olyan pályán nyert Mick, ahol az édesapja igen sikeres volt: „Általánosságban igen, ez nagyon különleges. És visszagondolhatunk a tavalyi évre, az első spái győzelemre is, egy olyan pályára, ahol az édesapja nagyon kényelmesen vezetett.”

„A hungaroringi tömeg is hihetetlen volt, ami még inkább egy élvezetes versennyé tette mindezt. Nagyon örülök annak, hogy ez itt történt, és nem Spában, mert az később lesz. Szerintem minél előbb nyer, annál jobb, és most elégedett vagyok azzal, hogy sikerült neki. Ezt a családommal ünneplem meg.”

