Tom Brady, a New England Patriots sztárja, csodálja Hamilton karrierjét

Szinte minden sportágban vannak olyan személyiségek, akik amit lehet, megnyertek. A New England Patriots amerikaifutball-csapatának tagja, Tom Brady mindenképpen ilyen, hiszen csapatával hatszor hódította el az amerikai nemzeti bajnokság, az NFL trófeáját, és az utóbbi évtizedek legmeghatározóbb atlétájának tartják a sportágban.

Az irányító, akinek csapata az idei szezonban mind a nyolc mérkőzését megnyerte, így várhatóan most is simán kerülnek majd be a rájátszásba, ahol akármi megtörténhet. Brady soron következő meccsük előtt adott interjút, amelyben szóba került Lewis Hamilton, aki szintén hatodik világbajnoki címét szerezte meg Austinban vasárnap.

Tom Brady, aki egyébként elárulta, hogy New Yorkban szomszédok a hatszoros világbajnok brit pilótával, elárulta, hogy csodálattal tekint Hamilton karrierjére, és arról is beszélt, szerinte mi lehet a Mercedes versenyzőjének a titka:

„Szerintem iszonyatosan nehéz a csúcson maradni, és miután beszéltem olyanokkal, akik ismerik, és versenyeznek, vagy versenyeztek ellene, úgy látom, teljesen más a hozzáállása mint a többieknek. Ettől ilyen kivételes. Szerintem nálunk, futballistáknál is megvan ez, vannak azok, akik ugyanúgy tekintenek a dolgokra, és vannak páran, akik más szemmel nézik őket. Ez az egyediség, aztán a versenyszellem, és az állóképesség az, ami miatt az ember a toppon tud maradni folyamatosan.”

