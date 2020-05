Todt: Vettel a sport egyik legnagyobb tehetsége, egy nap még FIA elnök is lehet

Jean Todt a Sky Sportsnak adott egy hosszabb interjút, ahol többek között beszélt Sebastian Vettelről is, aki már biztosan nem a Ferrari pilótája lesz jövőre, de akár az is lehet, hogy visszavonul 2021-re.

„Ismét ki kell, hogy javítsalak, legyél pozitívabb” – mondta Todt Craig Slaternek, a Sky újságírójának. „Sebastian Vettel a motorsportok történetének egyik legnagyobb tehetsége. Egyelőre csak egy bejelentés történt arról, hogy az egyik csapatnál 2020 után nem fog vezetni.”

„Rengeteg másik lehetőség van még. Csak a legjobbakat kívánhatjuk neki, és ezt komolyan mondom. Akárki fogja leszerződtetni, nagyon szerencsés lesz.”

„Talán a jövőben az FIA kiváló elnöke is lehet belőle. Sosem lehet tudni” – jegyezte meg Todt.

Vettel szerint nem volt meg a megfelelő harmónia közte és a csapat között, és úgy kell elhagynia a Ferrarit, hogy nem sikerült elérnie azokat a sikereket, mint példaképe, Michael Schumacher, akinek Todt volt a csapatfőnöke.

„Akár jók, vagy rosszak voltak az eredmények, mindig volt rá magyarázat” – mondta Todt arra a kérésre, hogy hasonlítsa össze Vettek, és Schumacher karrierjét a Ferrarinál.

The podium: champagne for race winner Rubens Barrichello, Michael Schumacher and Jean Todt

Fotó készítője: Ferrari Media Center