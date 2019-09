Todt szerint egy új csapat sincs, aki készen állna a Forma-1-re jelenleg

Habár eddig hivatalos tervek nem merültek fel a jelenlegi tízcsapatos létszám növelésére, a pletykák szerint legalább egy csapat nagyon komolyan érdeklődik a lehetőség iránt. A Benjamin Durant, az SMP Racing volt ügyvezető igazgatója által vezetett Panthera Team Asia korábban már elmondta lapunknak, hogy 2021-től szeretnének a sorozat tagjai lenni. A Szingapúri Nagydíjon azonban Jean Todt, az FIA elnöke elmondta, bár a spekuláció megindult a média részéről, a szövetség egyetlen olyan jelölttel sem áll kapcsolatban, akik miatt lehetővé kellene tenniük a nevezést:

„Abban a jó helyzetben vagyunk, hogy most tíz erős csapattal rendelkezünk, amely fontos dolog. Bár sokat fektetnek a sportba, de így is elég pénz marad náluk a működésre. De a lehetőség adott. Jelenleg nem látunk egy olyan szintű pályázatot sem, mint a Haasé volt, a legújabb vadonatúj csapaté. Olyan lehetőségek is vannak, mint ami a Force Indiával megesett, amikor a Racing Point felvásárolta őket. Ezeken múlik a dolog. De jelenleg elégedettek vagyunk a tíz csapattal is, idővel elválik, hogy ez változhat-e, lévén szerintünk is 10-12 között van a megfelelő létszám.”

Amikor ezt követően konkrétan utaltak az újságírók a Panthera csatlakozásával kapcsolatos hírekre, Todt ezt válaszolta:

„Enyhén fogalmazva nem adok sokat az ilyen szóbeszédekre, pletykákra, és hasonlókra. Nekem egyenes dolgok kellenek. Azon túl hogy egyes weboldalak új csapatokról beszélnek, nincsen semmi információm a dologról, egy olyan csapat sem keresett még meg, akik szerintem érdemesek lennének arra, hogy csatlakozzanak.”

Előző hónapban a Forma-1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn megjegyezte, nem lenne helyes azelőtt megnyitni a nevezést további csapatok előtt, hogy az új szabályok nem állnak meg szilárdan a lábukon:

„Tanulnunk kell a történelemből, annyi kiscsapat jött és ment, anélkül, hogy bármit is hozzátettek volna a Forma-1-hez. Szerintem első körben stabilizálnunk kellene a szabályrendszert, ami 2021-től életbe lép, és csak ezután gondolkodni azon, hogy ki léphet be ezután.”

