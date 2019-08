Todt: Soha nem kellett Ecclestone segítségét kérnem

Jean Todt 2009 október 23-a óta az FIA elnöke, előtte Max Mosley töltötte be ezt a tisztséget. Todt rendkívül jó véleménnyel van a Liberty Mediáról, a francia elmondása szerint általában egyezik a véleményük, amikor pedig nem, akkor meg tudnak egyezni egy olyan megoldásban, amely a Forma-1 szempontjából a legjobb.

A Liberty Media előtt Bernie Ecclestone volt az F1 jogtulajdonosa, Todt róla már nem volt annyira jó véleménnyel, azt mondta, hogy nem jelentett nagy segítséget neki Ecclestone.

„Közeli munkakapcsolatban voltam Bernie-vel, viszont szerencsére soha nem kellett a segítségét kérnem.” – jelentette ki Todt.

Az FIA-elnök korábban a Ferrari csapatfőnöke volt, ahol Michael Schumacher vezérletével elképesztő sikereket ért el a maranellói istálló. A Beyond the Grid című podcastben Schumacherről, és egy kevésbé vidám eseményről, az 1997-es jerezi futamról is beszélt, amikor a híres Schumacher-Villeneuve incidens történt.

„Michael mindig kételkedett magában. Minden szezon előtt egy privát teszten akart részt venni, hogy bizonyítsa, még mindig egy jó versenyző.”

„A Villeneuve-vel történt jerezi ütközés pedig a motorsport történelmének része. Voltak sokkal rosszabb esetek is. Most csak Prost és Senna közöttiek jutnak eszembe, de az 2 egymás utáni évben is rosszabb volt, mint Michael incidense. Nem mondom, hogy jó, ami történt, de a történelem része. És egy olyan dolog, amihez hasonlókat ma is látunk.”

„Michael védeni akarta a pozícióját. Ez viszont nem sikerült jól, máskülönben sikeres lett volna a védekezés. Keményen megbüntették emiatt, ahogy a csapatot is. Viszont visszatekintve, ez csak még jobban összekovácsolt minket.” – magyarázta Todt.

17 esztendővel ezelőtt Michael Schumacher ötszörös világbajnok lett, amivel beérte a legendás Juan Manuel Fangio F1-es rekordját, mely évtizedeken át megdönthetetlennek tűnt.