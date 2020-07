Todt: Newey is mindig nagyon közel jött, hogy megnézze a Ferrarit…

Az utóbbi időben nagyon nagy sajtóvisszhangot kapott a Racing Point 2020-as autója, illetve az emiatt érkező kritikák is. Az FIA elnöke, Jean Todt viszont azt nyilatkozta, hogy a másolás már egy régi technika a Forma-1-ben.

A korábbi Ferrari-csapatfőnök erről a francia L’Equipe-nek nyilatkozott, példának pedig a Red Bull ikonikus technikai igazgatóját, Adrian Newey-t hozta fel.

„A másik csapatok másolásának gyakorlata már évtizedek óta létezik. Ezt minden csapatnak figyelembe kell vennie. Adrian Newey is mindig nagyon közel jött, hogy megnézze a Ferrarit a rajtrácson.”

Todt szerint nincs semmi különleges abban, hogy a Renault kétszer is óvást nyújtott be a Racing Point fékhűtője ellen, ahogy abban sem, hogy a Red Bull a DAS ellen nyújtott be óvást. Viszont adott egy tanácsot az enstone-i gárdának az óvással kapcsolatban.

„Meglehetősen normális dolog, hogy egy csapat óvást nyújt be. A Red Bull is ugyanezt tette meg, hogy megbizonyosodjanak a Mercedes DAS-rendszerének szabályosságáról. De mindig jobb a verseny előtt benyújtani az óvást, mint a verseny után.”

Michael Schumacher and Jean Todt Fotó készítője: Ferrari Media Center

Az FIA elnöke arra is bátorította a csapatokat, hogy nyújtsanak be óvást abban az esetben, ha kérdésesnek tartják az egyik riválisuk rendszerének szabályosságát. A francia arra is rámutatott, hogy azok a csapatok teljesítettek az évek során a legjobban, akik a lehető legjobban ki tudták használni a szabályok adta lehetőségeket.

„Ha kétségeid vannak valamivel kapcsolatban, akkor mindig nyújts be óvást. Azok ellen a csapatok ellen nyújtanak be óvásokat, akik a legtöbb hasznot húzzák az adott dologból. Nagyon fontos dolog tudni, hogy hol van a határ.” – így Todt.

Todt korábban elmondta a véleményét Lewis Hamilton törekvéseivel kapcsolatban is.

Először láthattuk trailerben Michael Schumacher legendás Forma-1-es autóit, amelyek a Deluxe Schumacher Editionben fognak szerepelni az F1 2020-ban – így fest tehát a játékban a Jordan 191, a Benetton B194 és B195, illetve a Ferrari F1-2000!