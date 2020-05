Todt: Nem hibáztunk az Ausztrál Nagydíjjal kapcsolatban

A Forma-1-ben az utóbbi évtizedek egyik legérdekesebb eseménye volt az Ausztrál Nagydíj, ahova hiába utaztak el a csapatok és a szurkolók, mégsem került megrendezésre az esemény azután, hogy a McLaren egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus-tesztje.

A Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában Jean Todt, az FIA elnöke azt nyilatkozta, hogy szerinte nem hibáztak, mivel korábban nem volt okuk arra, hogy töröljék vagy elhalasszák az Ausztrál Nagydíjat.

Hogyan kerülhetjük el, hogy megismétlődjön ez a forgatókönyv? Meg fog születni egy döntés, hogy mostantól újra versenyzünk, és aztán próbáltok megrendezni 10, 15, 18 versenyt?

„Az biztos, hogy az egészen világban jelentősen át fognak alakulni a 2020-as naptárak a sportokban. Természetesen mi is tárgyalni fogunk erről a promóterekkel és Chase Carey csapatával. Talán úgy döntünk, hogy teljesen újraindítjuk a naptárat a feltételekkel együtt, hogy teljesen új alapról kezdjünk, talán egy bizonyos dátumig elhalasztjuk a versenyzést.”

„Tehát rugalmasságra és kreativitásra lesz szükség. És fontos, hogy elfogadjuk, ha követünk el hibákat, vagy ha rosszul választunk, azonban úgy gondolom, hogy Ausztrália kapcsán nem követtünk el hibát.”

„Ettől függetlenül tanulnunk kell az ausztráliai helyzetből, ahogy a többi történésből is. Szerintem körülbelül 10 nappal később voltunk ott a Mexikó Ralin, és emlékszem, hogy az éjszaka közepén hívtak, és volt egy kis idegesség kedden.”

„Őszintén nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag döntöttünk úgy, hogy szombat este vetünk véget a ralinak ahelyett, hogy vasárnap tennénk ezt, de talán választ akartunk adni a versenyzők érzelmeire, és meg akartuk mutatni, hogy miénk az irányítás, ugyanis nem volt valós szükség arra, hogy elveszítsük a vasárnapi napot.”

„Az viszont biztos, hogy nagyon fontos, hogy amikor beszélünk az emberekkel, akkor szolidaritást mutassunk, és hogy együtt legyünk.”

Amikor folytatódni fog a versenyzés, milyen biztosítékokat fogsz kérni a szervezőktől és a jogtulajdonosoktól, hogy biztosan ne legyen ugyanaz a helyzet, mint Ausztráliában, amikor a csapatok és a szurkolók is ott voltak a helyszínen, viszont nem rendezték meg végül a versenyt?

„Boldogan beszélek Ausztráliáról. Szerintem Ausztrália kapcsán jó döntést hoztunk. Ahogy látható, az egész a tények rendkívüli felgyorsulásáról szólt. És amikor az a döntés született, hogy Ausztráliába megyünk, még nem volt okunk arra, hogy ne menjünk Ausztráliába. És aztán a bizonyíték felgyorsult. Először a világ elkezdett remegni.”

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Jean Todt, President, FIA

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images