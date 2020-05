Todt: Nem fair minket hibáztatni az Ausztráliában történtek miatt

Az FIA a kritikák kereszttüzébe került, miután az Ausztrál Nagydíj felfüggesztését csak percekkel az első szabadedzés kezdete előtt jelentették be, amikor a nézők nagy része már elkezdett sorakozni a beléptetőkapuknál.

Jean Todt szerint ugyanakkor nem fair őket hibáztatni a kialakult helyzetért.

Ahogyan kiemelte, eredetileg nem volt senkinek ellenvetése a verseny megtartása ellen, vagy az ellen, hogy nézők is jelen legyenek a pályán. Az ausztrál kormány is engedélyezte az eseményt, ezért utazott a teljes paddock.

„Szerintem nagyon nem tisztességes az, hogy minket hibáztatnak az Ausztráliában történtek miatt” – nyilatkozta Todt a Sky Sports-nak.

„A dolgok nagyon gyorsan változtak. 24 órával a szabadedzés kezdete előtt semmi ok nem volt még arra, hogy ne tartsuk meg a rendezvényt. A kormány, a szervezők, a szervezők, és a területi motorsport tanács is támogatta a versenyt.”

A probléma ott kezdődött el, amikor kiderült, hogy a McLaren egyik szerelőjének koronavírus-tesztje pozitív lett, ezért a brit csapat bejelentette, hogy nem fognak részt venni a futamon. A csapatok két táborra oszlottak, leginkább a Red Bull akart versenyezni, legkevésbé a Ferrari

„Szépen sorjában azonban a vélemény elkezdett több részre bomlani, és így jutottunk el oda, hogy a probléma egyre csak nőtt. Percekkel a szabadedzés kezdete előtt egyszerűen már nem láttuk lehetségesnek a hétvége folytatását.”

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press

Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images