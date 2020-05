Todt nem aggódik a Ferrari vétójoga miatt

Az F1-es csapatok hamarosan szavazni fognak a 2021-től bevezetésre kerülő új költségvetési sapkáról. Pontosabban mondva annak új összegéről, miután a koronavírus egy olyan gazdasági helyzetet teremtett, ami a Forma-1-re is jelentős hatással van.

Az új összeg 145 millió dollár lehet, de a mezőny többsége szerint ez még mindig egy túl magas szám. Franz Tost, az AlpaTauri főnöke beszélt nemrég arról, hogy ehhez még hozzájöhet további 40 millió dollár, amit nem könnyű összeszedniük.

A Liberty Media és az FIA folyamatos csökkentéseket akar, így a következő három évben 135 millió dollár körül lehet az új plafon. A McLaren például a 100 milliós határt javasolta, ami egyelőre biztosan nem fog megvalósulni.

A hírek szerint a Ferrari nemigazán támogatja a 145 millió dolláros határ bevezetését a következő szezonra. Mattia Binotto, az olaszok csapatfőnöke elmondta, hogy a 2021-es terveiket a korábban jóváhagyott összeg szerint készítették el, és nem akarnak munkavállalókat elküldeni emiatt.

Binotto hozzátette, a helyzet miatt alternatívákat keresnek, így akár az IndyCar-ban is lehet csapatuk a Forma-1 mellett. Ezzel pedig átcsoportosíthatják az embereik egy részét más projektekre. A nagy kérdés, hogy mi lesz a szavazáson, de fontos megjegyezni, egyéb más, gyorsabb költségcsökkentő tervek is vannak, így például az ügyfélautós rendszer is megvalósulhat, amit a top-csapatok többsége támogat.

Jean Todt, az FIA elnöke a Sky Sports kérdésére beszélt arról is, hogy tart-e a Ferrari vétójogától, amit ebben az esetben akár használhat is. „Ne legyél provokatív, vagy negatív. Nincsenek ilyen félelmeim ezt illetően.” - tette egyértelművé a nagyon elismert és rendkívül tapasztalt szakember, aki a Ferrarinál hatalmas sikereket ért el Michael Schumacherrel és Ross Brawnnal.

„Remélem, hogy a jelenlegi helyzetben mindenki felelősséget érez, és segít abban, amire a Forma-1-nek a leginkább szüksége van, ideértve a versenytársakat, a promótereket, az irányító testületet, és a szurkolókat.”

„Ez az, amit megpróbálunk elérni. Tiszteletben tartom a Ferrari történelmét, és a hozzájárulásokat, valamint biztos vagyok benne, hogy hajlandóak megőrizni ezt a fajta hozzájárulást ezen a magas szinten abban, amit építünk.”

„Nagyon remélem, hogy mindenki képes lesz a fedélzeten maradni, és az új globális szabályozás célja, hogy minden induló számára nagy esélyt biztosítson a jövőbeni folytatásra a sportban.” - folytatta az FIA elnöke.

