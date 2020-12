Todt: mindig különleges szeretettel gondolok Schumacherre

Jean Todt hatalmas szerepet játszott abban, hogy Michael Schumacher és a Ferrari soha korábban nem látott dominanciával uralja az F1-gyet. 2014, és a hibridéra óta azonban Lewis Hamilton még a Ferrariénál is nyomasztóbb fölényt alakított ki, idén pedig beállította Michael Schumacher rekordját, és ő is hétszeres világbajnok lett.

„Tudtam, hogy csak idő kérdése volt, mire ezt eléri Lewis” – nyilatkozta Jean Todt a francia Ouest France lapnak. „Minden megvan ott ahhoz, hogy a továbbiakban is ilyen eredményeket érjenek el. Sajnos a versenytársaik, hogy is mondjam, kicsit lemaradtak. A Red Bull, és különösen a Ferrari is. Az út tiszta Hamilton és a Mercedes előtt.”

„Múlt vasárnap látható volt az autó minősége. Lewis Hamilton elkapta a koronavírust, George Russell, aki már két éve a Forma–1-ben van és még nem sikerült pontot szereznie, pedig beülhetett a helyére.”

„Russell a második helyen találta magát a rajtrácson a kvalifikáció után, majd tartotta az első pozícióját a futamon, mígnem 25 körrel a vége előtt érkezett a Safety Car és a bokszutcai „káosz” a Mercedesnél.”

„Az emberek gyakran megkérdeznek engem, hogy milyen szerepe van a sikerekben az autónak és a pilótának. Én azt válaszolom, hogy ha egy remek pilótának nincsen jó autója, akkor nem fog tudni komoly eredményeket elérni.”

„Ezt már láthattuk korábban. Sok olyan pilóta van, akik futamot tudnának nyerni, ha a Mercedest vezetnék. Szóval tudtam, hogy csak idő kérdése, mire Hamilton csatlakozik Schumacherhez.”

„Az is csak idő kérdése, hogy mikor éri el a 100. pole-ját, a 100. nagydíjgyőzelmét. És ha a dolgok nem változnak az erőviszonyokat tekintve, akkor a nyolcadik bajnoki címét…”

Todtot gyakrna kérdezik Michael Schumacher állapotáról is, miután a francia gyakran látogatja meg a 2014 óta izolációban élő világbajnokot, de most sem árult el részleteket Michaelről.

„Sajnos mindenki tudja, hogy a balesetének súlyos következményei vannak, de azért ápolják, hogy egyszer újra teljes életet élhessen.”

Michael Schumacher 2012-es visszavonulása után 2021-ben újra ott lesz a híres családnév az F1-ben, Todt pedig nagyon elégedett Mick eddigi teljesítményével:

„Nagyon boldog vagyok, mert a család igazi rajongója vagyok. Láttam felnőni Micket, mindig különleges szeretettel gondolok rá, szenvedélyesen szereti a versenyzés és az autókat. Amíg ő boldog, addig én is.”

Todt azt is elmondta, lát-e esélyt arra, hogy Mick is bajnok lesz-e valamikor.

„Már most is bajnoknak mondhatja magát, az F3 2018-as, és az F2 idei bajnokának. A következő, és egyértelműen legnehezebb lépés lesz a Forma-1. Azt már megmutatta, hogy a legtöbbet ki tudja hozni az autóból. Ha neki is olyan autója lesz, mint Magnussennek, és Grosjeannak, akkor az eredményeit hozzájuk lehet majd hasonlítani, ha olyan, mint Hamiltonnak és Bottasnak, akkor az eredmények persze más megvilágításba kerülnek.”

„Abban reménykedhetünk az ő, és a Forma-1 érdekében is, hogy több autó lesz a jövőben, ami hasonló teljesítményt tud majd nyújtani, mint a Mercedes.”

