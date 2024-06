Todt: „Mick Schumacher jobb, mint az F1-es mezőny fele, de a családneve hátrányt jelent”

A legendás hétszeres világbajnok fiának mindössze két szezon jutott eddig a királykategóriában, mivel a Haas nem érezte úgy, hogy Schumacher elég jó teljesítményt nyújt, miközben sok hibát is vétett második idényében. Ennek megfelelően végül meg is váltak tőle, hogy aztán a Mercedes dobjon neki mentőövet egy tartalékversenyzői szerepkör formájában.

Schumacher idén emellett az Alpine WEC-csapatában is versenyez, és múlt hétvégén a Le Mans-i 24 óráson is debütált, bár az autójuk végül technikai hiba miatt elég korán feladta a futamot. Ő ettől függetlenül azonban többször is egyértelművé tette, hogy az F1-es visszatérés jelenti a legfőbb célt, de Todt úgy véli, ebben több tényező is hátráltatja Schumachert.

„Nem tudom, hogy Mick ott van-e a legjobbak között, de jobb, mint az F1-es mezőny fele. Mick talán túlságosan is kedves. Az F1-ben néha ki kell tenned a könyököd. Ebben a világban vagy harapsz, vagy téged fognak megharapni – nyilatkozta a német Sport Bildnek Todt, aki arról is beszélt, hogy szerinte a Schumacher név hátrányt jelent Mick számára.

„Sokan tartják ezt előnynek, de a családneve hátrányt jelent. Észszerűtlenek voltak az elvárások vele szemben, miközben az autója sem volt versenyképes. Sosem tudta megmutatni, milyen potenciál rejlik benne. Emellett a rá nehezedő nyomás sem volt fair. Én pedig tudom, mivel magam is csapatvezető voltam, hogy egy pilóta teljesítménye rögtön romlani kezd, ha nem érzi magát komfortosan.”

Hogy fogjuk-e még valaha az F1-ben látni Schumachert, az egyelőre nehéz kérdés. Esteban Ocon év végi távozásával ugyan az Alpine-nál papíron lenne számára hely, de vélhetően közel sem ő az első számú jelölt. Más istállókkal eközben nem igazán hozták hírbe, így egyelőre úgy tűnik, 2025-ben sem lesz helye a rajtrácson.

Akinek azonban nagyon is jó esélyei vannak a jövő évi debütálásra, az Oliver Bearman, aki most hétvégén is F1-es autóba ülhet.