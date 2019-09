Todt már Schumacherhez hasonlítja Leclerc-t

Charles Leclerc a Forma-1 új üdvöskéje, a monacói dupla győzelemmel már egyértelműen főszerepbe került, a spái és a monzai siker után mindenki a Ferrari versenyzőjét dicséri. Maga Leclerc sem tagadja, hogy az újabb cél elérésével, vagyis a futamgyőzelem után már a világbajnoki elsőség lebeg a szemei előtt.

Leclerc menedzsere Nicholas Todt, a Ferrari egykori és az FIA jelenlegi első emberének fia, vagyis mondhatjuk, hogy a Forma-1-ben elengedhetetlen politikai vonalon is erős a hátszele. Jean Todt az Auto Bild cikke szerint pedg már nem is fukarkodik a jelzőkkel, amikor Leclerc tehetsége a téma.

"Charles mentálisan nagyon erős, mindene megvan ahhoz, hogy igazi bajnok legyen, és ugyanolyan a vezéregyéniség, mint Michael Schumacher volt" - mondta az FIA első embere. "Ő képviseli a Forma-1 és a Ferrari jövőjét."

Nem kis dicséret ez, de tény, hogy Leclerc rövid idő alatt elérte, amit csapattársának, Sebastian Vettelnek nem. A négyszeres világbajnok futamgyőzelmei ellenére nem tudott úgy beilleszkedni az olaszokhoz, ahogy Leclerc fél év alatt. A versenyeken pedig a német lap szerint mindig nagyon kemény, kompromisszummentesen harcol a határon.

Gerhard Berger szerint is komoly jövő állhat a monacói előtt. "Leclerc minden csak nem egy helyes fiú a szomszédból, ehelyett egy gyilkos ösztönnel rendelkező versenyző, aki úgy is jó, hogy nem nyomja le az ellenfeleket" - mondta az osztrák.

Ezzel ugyanakkor nem ért feltétlenül egyet Jacques Villeneuve, aki szerint Leclerc Hamilton elleni monzai manőverei túlmentek a szabályosság határain. "Ahogy ő vezetett Lewis ellen Monzában, az nem volt valami fair. Egyszer a pályáról is letolta, és többször is irányt váltott védekezés közben. Mást talán megbüntettek volna, de Charles tisztában volt vele, hogy a Ferrari hazai versenyén többet engedhet meg magának" - vélekedett a kanadai.

