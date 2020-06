Todt Kovalainennek: „Hogy is hívnak téged?”

Heikki Kovalainen a Beyond the Gridben beszélt a pályafutásáról, és többek között szóba jött a 2004-es győzelme is, amelyet a Race of Championsön ért el – a versenyen többek között Michael Schumacher és Sebastien Loeb is alulmaradt vele szemben.

A finn szerint sokat lendített ez a győzelem a karrierjén, miközben nem várt túl sok mindent a versenytől. Azonban ekkor tanulta meg a nevét az akkori Ferrari-főnök Jean Todt is, a Renault pedig nagyon örült a győzelmének.

Azt gondolod, hogy az egyik dolog, amiért sikerült a Renault-hoz szerződnöd, az volt, hogy nyerni tudtál a Race of Championsön 2004-ben, többek között Michael Schumachert legyőzve? Sokat beszéltek rólad ezután. Segített ez a karriereden valamilyen módon?

„Biztos vagyok benne, hogy segített. Akkoriban egy ismeretlen juniorversenyző voltam, aki a Renault juniorprogramjában versenyzett valahol. És valójában azért választottak ki a versenyre, mert a finnek közül a nagy nevek, mint Kimi Raikkönen, Mika Hakkinen és Mika Salo nem tudott részt venni, vagy nem érdekelte őket a dolog.”

„Tehát végül én kerültem sorra, én pedig azt mondtam, hogy szívesen vállalom a versenyt. Ez pedig egy vicces hétvége volt. Már az első tesztnap után odajött hozzám egy marshal, és azt mondta nekem, hogy minden autónál gyorsabb voltam.”

Ez meglepett téged?

„Igen, teljesen. Ugyanis ez volt az első alkalom, amikor találkoztam ezekkel a srácokkal. Ugyanabban az öltözőben voltam, mint Michael Schumacher, Sebastien Loeb, Jean Alesi és David Coulthard. Természetesen én mindnyájukat ismertem, és oké, aláírást nem kértem tőlük, viszont úgy éreztem magam, mint aki a nagy fiúkkal lóg.”

„Aztán azt hiszem, sikerült megvernem Alesit és Coulthardot. Aztán megvertem Michael Schumachert is a Ferrarival, ami elég vicces volt és nagyon váratlan. Tehát ezek kiváló pillanatok voltak, hiszen sikerült megnyerni a versenyt, ezt pedig el sem akartam hinni. Aztán azt éreztem, amit valószínűleg minden rocksztár érez egy-egy nagyobb koncert után: kiálltam, és az egész Stade de France tapsolt.”

Heikki Kovalainen celebrates his first win with Lewis Hamilton, Ron Dennis and McLaren Mercedes team Fotó készítője: XPB Images

„És nézték, hogy ki lehet ez a kölyök? Aztán jött a szuperdöntő Sebastien Loebbel, sikerült megvernem őt egy raliautóval, és ez is vicces volt… mindig is úgy éreztem, hogy jól tudok alkalmazkodni a különböző autókhoz. Persze egy kicsit raliztam is a karrierem során, és sosem éreztem úgy, hogy túl nehéz lenne az egyik autó után egy másikat vezetni.”

„Mindig is úgy éreztem, hogy legyen szó autóról vagy motorról, mindig elég gyorsan rá tudtam érezni. És biztos vagyok benne, hogy ez segített. Emlékszem, hogy Flavio is felhívott az esemény után, és Pat Symonds is gratulált, mindnyájan gratuláltak nekem, az egész Renault-csapat. Nagyon örültek a győzelmemnek.”

„Nem gondoltam, hogy nagy dolog lesz ebből, viszont nagyon pozitívan alakult minden, és nagy hatással volt a győzelmem a karrieremre is. És van még egy vicces sztori… a verseny után Párizsba mentem, a központba, ahol egy szép hotelben voltunk Párizs közepén. Beszálltunk a liftbe, és ott volt Jean Todt, a Ferrari akkori főnöke, aki rám nézett, és azt kérdezte, hogy „hogy is hívnak téged?”. És pedig azt mondtam, hogy „Heikki Kovalainen vagyok, egyébként örülök, hogy megismertelek”.”

„Valószínűleg ez volt az első alkalom, hogy nagyobb figyelmet kaptam néhány nagyobb névtől a motorsport világában, és biztos, hogy sokat segített a győzelem a karrieremen, miközben ez nem volt túl fontos esemény. Egy olyan esemény volt a Race of Champions, amin a részvétel nem is volt a célom azelőtt, hogy meghívtak volna rá, de nagyon pozitív hatása volt.”

