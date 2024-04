Todt: „Bianchinak köszönhetően jutottam el Leclerc-hez”

A monacói versenyző egyértelműen a mezőny legjobbjai közé tartozik, ez már néhány éve így van, és ő is tagja annak a fiatal generációnak, amely a következő években is uralhatja a sportágat. Leclerc juniorként a Ferrari versenyzői akadémiának volt a tagja, és ő lett az első pilóta, aki a vörösök támogatásával nemcsak bekerült az F1-be, de a Ferrariba is.

Az ötszörös győztes pályafutását pedig régóta kíséri már egy híres családnév, amely szintén egybeforrt a Ferrarival: Todt. Persze nem Jean Todtról van szó, hanem a fiáról, Nicolas Todtról. A francia menedzser egy olasz rádióműsorban beszélt arról, hogyan ismerkedett meg Leclerc-rel.

A találkozásukban hatalmas szerepe volt Jules Bianchinak, aki előtt Leclerc éppen Japánban tisztelgett egy különleges sisakfestéssel. A 2015-ben elhunyt Bianchi volt ugyanis az, aki összehozta a fiatal és ígéretes Leclerc-t Todttal, aki az egyik legbefolyásosabb menedzser a Forma–1-ben.

„Az én feladatom főként az volt, hogy felkutassam a tehetségeket. Próbáltam kiválasztani a legjobb fiatal versenyzőket a világon. Akkoriban két-három rendkívül erős pilóta volt a gokartban, mint például Max [Verstappen] és Charles.”

„Charles-nak és nekem volt egy nagyszerű közös barátunk, Jules Bianchi, aki sajnos tíz évvel ezelőtt elhunyt. Jules legjobb barátja pedig Charles testvére volt. A Bianchi család beszélt nekem Charles-ról, és meggyőztek, hogy mindenképpen megérné segíteni neki. Aztán találkoztam az édesapjával, amikor Charles még csak 14 éves volt” – mondta Todt.

A többi pedig már történelem, ahogyan azt mondani szokták, de az biztos, hogy Leclerc valóban sokat köszönhet Bianchinak, aki nemcsak a barátja, de egyben a keresztapja és mentora is volt.

Leclerc, aki 2018 óta van a királykategóriában, elmondta, mit szól ahhoz, hogy Fernando Alonso szerződést hosszabbított az Aston Martinnal.