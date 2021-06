Todt: az F1 helyesen teszi, hogy Szaúd-Arábiába látogat

A szaúdi nagydíj naptárba emelése több emberi jogokért küzdő csoportnál sem vette ki jól magát, miközben más helyszínek, mint például Bahrein, Kína vagy Oroszország sem nyerte el korábban mindenki teljes támogatását.

Todt azonban arról beszélt, hogy az ENSZ-nél betöltött közúti közlekedésbiztonsággal foglalkozó szerepköre révén lehetőség nyílt arra, hogy találkozzon emberi jogi szakértőkkel, akik egyetértettek abban, hogy az F1-nek el kellene mennie ilyen országokba.

„Ez igazán közel áll a szívemhez. Most már öt éve vagyok a közúti közlekedésbiztonság különleges küldötte az ENSZ-en belül. Ha megnézzük azt a panelt, amelyet a téma kapcsán hívtam életre, ott van Michael Ellison, az emberi jogok korábbi főbiztosa. Ott van Michelle Bachelet, a jelenlegi főbiztos, valamint Filippo Grandi, a menekültek főbiztosa.”

„Bizonyos szempontból egy igazi megtiszteltetés, hogy velük vitathatom meg ezt a témát. Tegnap, amikor Stefano Domenicali látogatott meg, éppen Jacques Toubonnal beszéltem, aki korábban igazságügyi miniszter volt, és a tavalyi év végéig az emberi jogokért felelt Franciaországban.”

„Mindenki támogatja azt, hogy a világ minél több pontjára látogassunk el. Itt egy sportról beszélünk. Erről sokszor beszéltem már a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal is, valamint Thomas Bach-al. Ők is ugyanezzel a problémával néznek szembe. Azt az elvet valljuk, hogy a sportnak nem szabad belefolynia a politikába.”

Todt azt is kihangsúlyozta, hogy az FIA-nak beszélnie kell emberi jogi csoportokkal azokról az országokról, ahová a sorozat ellátogat, és úgy véli, hogy ezek a nagy volumenű események lehetőséget biztosítanak arra, hogy ráirányítsák a figyelmet ezekre a gondokra.

„A civil szervezeteket is be kell vonni. Úgy értem, hogy a jó szervezeteket, mint a Human RIghts Watch, akik derék emberek, és meg kell tőlük kérdezni, hogy miként tudnánk hozzájárulni a fejlődéshez. Szóval most ezen dolgozunk.”

„Úgy lehet értelmezni ezeket a dolgokat, ahogyan jónak látja az ember. Véleményem szerint elmenni ezekbe az országokba lehetőséget nyújt az embereknek, akik negatívan látják az adott helyszínt, hogy elmondják a véleményüket, mert ezt talán máskülönben nem tennék meg. Ahogy már mondtam, sok múlik az értelmezésen, de számomra ez a helyes.”

Az elnök azt is megerősítette, hogy az FIA megvétózhatja az F1 és a Liberty Media által hozott döntéseket. „Ki állítja össze a versenynaptárat? A kereskedelmi jogok birtokosa. Nem lenne fair, ha azt mondanánk, hogy csak ők, mert mi mondhatjuk nekik azt, hogy ne menjenek oda. Ők pedig követnek minket, szóval egyetértés van.”

„Igazából, amikor kiadják az előzetes programot, az hozzám kerül, majd a Motorsport Világtanácshoz, és nem emlékszem olyanra, hogy valaki azt mondta volna, hogy nem kéne elmennünk oda. Együttesen szavazzuk meg, hogy elmenjünk ezekbe az országokba” – zárta le a témát Jean Todt FIA-elnök.

Jost Capito szerint egyre kapósabb lesz a Williams ülése