Todt a kommunikáció fontosságát emelte ki a jelen helyzetben

Jean Todt, az FIA elnöke a Motorsport.com-nak adott interjút, amelyben többek között a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, illetve azt, hogy a koronavírus-járvány egyik „mellékhatása”, hogy jobban megismerhetjük a körülöttünk lévőket.

A Forma-1 nem az egyetlen olyan kategória, amelyeket jelentősen érintik a koronavírus-járvány hatásai, és ahogy te is elmondtad korábban, ez a társadalmat is minden aspektust figyelembe véve komolyan érinti, ahogy a motorsportok többi ágazatát is.

Hogyan viselkedik most az FIA emiatt a különböző szinteken, és úgy érzed, hogy emiatt az egyesülés irányába fog haladni mindenki, és kevésbé lesznek töredezettek a nézőpontok?

„Szerintem minden nemzetközi bajnoksággal kapcsolatban állunk, illetve a nemzeti motorsport-szövetségekkel is, mert nekik is problémákkal kell megküzdeniük a világ különböző pontjain, és természetesen a szervezetünk mobilitási részéhez hozzátartozik, hogy nagyon közel maradjunk a tagjainkhoz.”

„És közel kell maradnunk a személyzetünkhöz is, ugyanis amikor krízis van, akkor jön el az idő arra, hogy demonstráljuk az autoritást és a felelősséget. És biztosan ez is az egyik oka annak, hogy most itt vagyunk, hogy jobban kommunikáljunk, mert az emberek tudni akarják, mi történik, és nyilvánvalóan ehhez kommunikálnunk kell.”

„Ezért üzenetekkel kommunikálunk a dolgozóink felé, és azok felé, akik aggódnak, és kommunikálnunk kell a tagjainkkal és a klubjainkkal, szóval nagyon fontos, hogy erős kormányzást mutassunk a vállalat tetején, illetve a promóterekkel is. Azt gondolom, hogy még sosem voltunk annyira közeli kapcsolatban velük, mint az utóbbi hónapokban.”

Jean Todt, President, FIA Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Te is úgy gondolod, hogy a jelenlegi helyzet pozitív iróniája, hogy még sosem voltunk ennyire közel azokhoz az emberekhez, akikkel kommunikálunk, annak ellenére, hogy helyileg nem ugyanott vagyunk?

„Ez egy jó nézőpont. És ez egy jó lehetőség arra is, hogy jobban megismerd azokat, akik körülötted vannak. Néha ez meglepő, néha nem, de valószínűleg amit mondok, az rád is igaz. Ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a dolgokkal állunk szemben. Ez egy egyedi, kemény, drága emberi tapasztalás.”

