Todt a Ferrariról: ha többször is elkövetik ugyanazt a hibát, akkor változásra van szükség! A Ferrari egykori csapatfőnöke, Jean Todt szerint miután többször is ugyanazokon a területeken hibázott a Ferrari, Mattia Binotto csapatfőnöknek is be kéne látnia, hogy változtatnia kell a sikerhez.