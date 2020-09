Todt: A Ferrari rosszabb állapotban volt, amikor hozzájuk igazoltam…

A Ferrari 2017-ben és 2018-ban nem volt messze attól, hogy világbajnoki címet szerezzen, de még 2019-ben is meglehetősen simán tudtak a csapatbajnoki második helyen végezni. Azonban jött a 2020-as szezon, amelyben motorikusan óriási lemaradást szedtek össze, és a csapatfőnök Mattia Binotto szerint nemcsak a motorral, hanem magával az autóval is vannak problémáik.

Az olasz istálló bár Charles Leclerc-rel már be tudott gyűjteni idén két dobogós helyezést, de nagyon messze vannak tempó tekintetében az élmezőnytől, a konstruktőri pontversenyben pedig a hatodik helyen állnak.

Viszont az FIA-elnöke, Jean Todt, aki 1993-ban igazolt a Peugeot-tól a Ferrarihoz, úgy gondolja, hogy akkor rosszabb állapotban volt a maranellói istálló, mint jelenleg. Akkoriban a Ferrari már 10 éve nem nyert konstruktőri címet, az egyéni címmel pedig 14 éve voltak „adósak”.

Todt érkezése után sem oldódott meg minden egyből: 6 évet kellett várni az első konstruktőri címükre, az első, közösen szerzett egyéni világbajnoki címre pedig 2000-ig kellett várni, ezzel kezdődött el a Ferrari „aranykora”.

„Elég jól átlátom a helyzetüket. Láttam beszámolókat erről, sokan azt mondják, hogy ugyanolyan a helyzet, mint akkor volt, de a jelenlegi helyzetük teljesen más, mint amilyennel találkoztam, amikor 1993 júliusában megérkeztem a Ferrarihoz” – mondta Todt a RaceFansnek.

„Őszintén mondom, bárcsak olyan lett volna akkor a helyzetük, mint most! Akkor sokkal könnyebb lett volna a dolgom. Most a Ferrari egy nagyon erős szervezet. Persze valószínűleg a kirakós egyes darabjai nincsenek olyan szinten, amelyeken lenniük kellene, vagy amit elvárnának tőlük. És bizonyos szempontból nincsenek olyan szinten, amelyen egy Forma-1-es csapatnak lennie kellene.”

Todt azt is elmondta, hogy a Ferrarihoz való igazolásához szükség volt arra is, hogy a Peugeot a tervek ellenére nem szállt be gyári csapatként az F1-be, csak motorgyártóként.

Michael Schumacher, Ferrari celebrates with team boss Jean Todt Fotó készítője: Motorsport Images

„A Peugeot megkérdezett, hogy szerintem mit kellene tenniük a sportautók után. Én azt válaszoltam, hogy ha össze tudunk gyűjteni elég pénzt, akkor a végső kihívás a Forma-1. Ők pedig azt mondták, hogy rendben, elkezdhetek dolgozni a projekten.”

Azonban a gyári csapat létrehozása helyett a Peugeot végül úgy döntött, hogy csak a McLarent fogja ellátni motorral.

„Nem akartam többé a motorsportok világában maradni, de a Ferrari Forma-1-es csapatának vezetése egy olyan dolog, aminek nem lehet ellenállni” – zárta Todt.

Todt: Figyelmeztettem Schumachert, nehogy szóljon Bernie-nek…

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.