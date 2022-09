Többen is beszóltak az F1-nek, miután a Red Bull ejtette Herta szerződtetését

A Forma–1 és az Egyesült Államok kapcsolata egy igazi talány a széria történelmét tekintve. Az tény, hogy mostanra úgy tűnik, már sikerült megvetnie a lábát az országban, ellentétek azonban továbbra is vannak.

Az utóbbi hetekben pedig az IndyCarban vitézkedő Herta sztorija kavart fel sok port, főleg miután kiderült, hogy a Red Bull szívesen látná őt az AlphaTaurinál Pierre Gasly helyén, amennyiben a francia átigazolna az Alpine-hoz.

A gond csak az, hogy Hertának a szükséges 40 szuperlicencpontból csak 32 van meg, így nem indulhat F1-es futamon. Dr. Helmut Markóék azonban egy ideig hajlandóak lettek volna számos követ megmozgatni a tehetséges fiatal érdekében, a napokban azonban kiderült, hogy mégis lemondtak Herta szerződtetéséről.

Mivel az FIA nem hajlandó engedményeket adni az ügyben, ezért nem lett volna egyszerű összegyűjteni a maradék nyolc pontot. Ehhez Hertának F1-es szabadedzéseken és teszteken kellett volna részt vennie, illetve vélhetően valamilyen tengerentúli vagy ázsiai sorozatban kellett volna jó eredményt elérnie.

Még több F1 hír: Max Verstappen egy középcsapat felemelkedésére számít 2023-ban

Erre azonban nem volt garancia, így Markóék inkább úgy döntöttek, nem fektetnek több időt és energiát Herta hajszolásába. Mindez viszont sokaknál kiverte a biztosítékot, és többen is a Forma–1-et kritizálták, mondván, hogy nekik csak az amerikai pénzre van szükségük, de a tehetségekre nincsen.

A történethez hozzátartozik, hogy a szériában 2015 óta nem volt amerikai pilóta, viszont később a Liberty Media által amerikai tulajdonosa lett az F1-nek, és minden eddiginél jobban elkezdtek nyitni az ország felé, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy népszerűbb legyen ott a sorozat.

Elég csak a Drive to Survive-ra gondolni, vagy arra, hogy 2023-ban már három amerikai helyszín is szerepelni fog a naptárban, ráadásul a Haas révén még saját csapatuk is van. Egy dolog viszont még mindenképpen hiányzik, és erre lehetett volna megoldás Herta.

Most viszont ennek lőttek, így például több IndyCar-versenyző is nemtetszésének adott hangot a közösségi oldalakon. Közülük is leghangosabban talán Graham Rahal szólt be, aki nemrég még Sebastian Vettelt próbálta átcsábítani hozzájuk.

Az amerikai pilóta egy motorsportokkal foglalkozó rádiós műsorvezető, Dave Moody bejegyzésére reagálva fejtette ki gondolatait, melyek egyáltalán nem voltak hízelgőek az F1-re nézve. Moody csak annyit írt, hogy a Forma–1 már hosszú évekkel ezelőtt egyértelművé tette, hogy nem érdeklődnek az amerikai versenyzők iránt, csak az amerikai dollárok iránt.

Rahal erre így reagált: „Teljesen igazad van. Az F1 egy elitista sportág. Nem kellünk nekik. Emlékezzetek erre. Csak az amerikai cégek és a gazdag amerikai befektetők pénze kell nekik. A többi viszont hidegen hagyja őket. Ez mindig is így volt, és így is lesz.”

Scott McLaughlin, az Ausztráliából két éve az IndyCarba szerződött egykori Supercars-bajnok csak ennyit tett hozzá a sztorihoz: „Az ő veszteségük. A srác egy zseni” – utalva ezzel az F1-re és Hertára.

Úgy tűnik tehát, hogy ez a történet felkorbácsolt néhány indulatot, és az amerikai sorozatokban versenyző pilóták úgy érzik, nem tekintik őket elég jónak ahhoz, hogy esélyt adjanak számukra az F1-ben.

A történethez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy nem a Red Bull tehet arról, hogy Hertának csak 32 pontja van. Ennek elsősorban az az oka, hogy az óriási tehetségnek tartott pilóta az utóbbi egy-két szezonban nem tudott jó összetettbeli eredményt elérni az IndyCarban, hiába nyert több futamot is.

Az éremnek tehát szokás szerint két oldala van, és meg lehet érteni mindkettő érveit, a vége viszont az, hogy minden valószínűség szerint 2023-ban sem lesz amerikai versenyző a Forma–1-ben. Talán majd 2024-ben…

A Ferrari szerint több motort kellene engedélyezni egy szezonon belül